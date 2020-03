La suspension de l’ATP jusqu’au 7 juin peut-elle être un avantage pour Roger Federer?

L’ATP et la WTA ont été forcées d’annuler ou de reporter des tournois jusqu’au 7 juin 2020 en raison de la pandémie de Covid-19; cela pourrait être un avantage pour Roger Federer et un inconvénient pour Novak Djokovic et Rafael Nadal. Malgré le classement figé jusqu’à cette date.

Une prémisse très importante doit être faite. Le 7 juin est une date provisoire car il est encore difficile de prévoir la durée de la pandémie de coronavirus. Mais si tout se passe bien et à partir du 8 juin, les joueurs devraient revenir sur le terrain, il y aurait des situations à considérer.

Federer se présentera frais et reposé pour la saison de gazon après sa chirurgie du genou droit, en février. L’opération s’est bien déroulée et le Suisse devrait revenir sur le Tour à la mi-juin en excellente forme, prêt pour deux mois très importants, où il évoluera à Wimbledon, aux JO de Tokyo et à l’US Open.

Il pourrait probablement sauter le Roland Garros, qui a été unilatéralement déplacé par ses organisateurs du 20 septembre au 4 octobre 2020, chevauchant la Laver Cup. Le plan de Federer est probablement décrit: jouer à Halle, Wimbledon, les Jeux olympiques de Tokyo et l’US Open.

Nadal et Djokovic pourraient avoir des plans différents. Si l’Espagnol et le Serbe jouent à Wimbledon et à Tokyo, il y aura l’embarras du choix entre l’US Open et l’Open de France. Les deux tournois seront joués après seulement 7 jours et, compte tenu des matchs au meilleur des cinq sets, peut-être qu’ils devront eux aussi faire un choix.

Ou peut-être que Rafa e Nole jouera les deux tournois, mais dans ce cas, ils devront gérer leurs énergies, physiques et mentales, ainsi qu’un changement radical de surface. C’est pourquoi peut-être à l’US Open Federer il pourrait être plus libre que ses deux rivaux, physiquement et mentalement.

De plus, pour Djokovic, il est très important d’acquérir un bon rythme. La suspension du Tour pourrait amener Djokovic dans une forme moins dominante à Wimbledon, tant sur le plan physique que mental.