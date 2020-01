«La suspension de Robert est un coup dévastateur»

Robert Farah, 32 ans, a été le joueur à battre sur les courts de double en 2019, remportant cinq titres ATP avec son compatriote colombien Juan Sebastian Cabal et terminant comme la meilleure paire de double au monde. Après avoir soulevé des couronnes à Wimbledon et à l’US Open, Farah et Cabal étaient également parmi les favoris à l’Open d’Australie, entrant dans l’événement en tant que têtes de série avant un revirement massif survenu il y a quelques jours.

Robert Farah s’est retiré du premier Major de la saison pour des raisons personnelles qui se sont transformées en quelque chose de bien pire quelques heures plus tard. Le Colombien a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait été testé positif pour un stéroïde anabolisant interdit et interdit par l’ITF!

Après avoir mangé de la viande dans son pays d’origine, Robert Farah s’est révélé positif pour Boldenone lors du contrôle régulier du 17 octobre, malgré des résultats négatifs à Shanghai quelques semaines auparavant. En 2018, le Comité olympique colombien a publié une déclaration sur le Boldenone, avertissant que cela pourrait affecter les résultats des tests des athlètes.

Après avoir agi correctement et selon les règles pour toute la vie, Farah est confiante quant au résultat positif, espérant retourner au tribunal dès que positif. Pendant ce temps, Juan Sebastian Cabal cherchera la troisième couronne consécutive de Major avec le jeune Espagnol Jaume Munar.

“Nous nous concentrons sur les choses que nous pouvons contrôler”, a déclaré Jeff Coetzee, l’entraîneur de Farah et Cabal. “C’était une entreprise difficile à ce stade tardif. Mais, nous avons finalement choisi le meilleur espoir espagnol, Jaume Munar, qui est sans aucun doute une star de l’avenir.

Cela mis à part, nous attendons de voir comment la question de la suspension évoluera au cours de la semaine prochaine – compte tenu du fait que la suspension de Robert est actuellement provisoire et qu’un dossier est mis en œuvre pour lutter contre la suspension.

Je ne suis affecté qu’indirectement. La suspension de Farah est néanmoins un coup dévastateur, et on ne peut que ressentir pour le garçon. ”