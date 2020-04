La suspension du circuit m’a fait réaliser à quel point j’aime vraiment le tennis

La star australienne montante Alexei Popyrin, 20 ans, aime passer du temps avec sa famille mais il a hâte que la saison de tennis reprenne. Le plan était de reprendre la saison le 8 juin, mais l’ATP a prolongé la suspension de la tournée professionnelle masculine jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.

“C’est l’un des aspects positifs de ce virus, que je passe plus de temps avec ma famille”, a déclaré Popyrin à Todd Woodbridge depuis son domicile à Nice, selon Tennis Australia. “Nous avons trouvé le jeu Monopoly dans le placard.

C’est en français, nous devons donc utiliser Google Translate sur chaque carte. “Popyrin, classé n ° 103 dans le monde, a fait un bon début de saison en effectuant le troisième tour de l’Open d’Australie pour la deuxième année consécutive.

Le joueur de 20 ans s’est bien battu contre le numéro 5 mondial Daniil Medvedev, mais cela ne lui a pas suffi pour étourdir le Russe devant ses fans à domicile et passer à sa première ronde de 16 du Grand Chelem. Puis, lors de ses quatre tournois suivants, l’Australien a perdu son premier match à Montpellier et n’a pas réussi à dépasser les épreuves de qualification à Rotterdam, Marseille et Dubaï.

“Le tennis me manque tellement. Je veux vraiment revenir et participer à la compétition”, a déclaré Popyrin. “Cela m’a montré à quel point j’aime vraiment ce sport … cela me donne une incitation supplémentaire à revenir et à travailler plus dur”.