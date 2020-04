La suspension du tennis mondial passe à 17 semaines jusqu’au 13 juillet et secoue 700 tournois

Photographie: Goyo Ybort

Si 510 tournois (sans compter les tournois seniors, en fauteuil roulant et de tennis de plage) avaient été annulés jusqu’au 31 mars dans les calendriers ITF, ATP et WTA, après le troisième terme de suspension convenu par les tribunaux qui contrôlent le tennis en le monde le 1er avril, ces annulations sont ajoutées par 174 autres événements (plus les Challengers prévus pour les premiers jours de juillet). Et il faudrait ajouter les éliminatoires de la Coupe Davis et de la Coupe de la Fédération dans 7 pays, qui ont été reportés.

Par conséquent, la pandémie causée par la maladie de Covid-19 a déjà ébranlé près de 700 tournois (uniquement parmi les catégories répertoriées ici), prenant de l’avance le grand chelem, les maîtres 1000, une grande partie de la saison terrestre la plus précieuse, ainsi que la herbe, et une vingtaine d’événements en Espagne, dont neuf avec télévision en direct.

Avec la troisième phase de suspension, communiquée le 1er avril et qui dure jusqu’au lundi 13 juillet, le calendrier 4 tombe ATP 250, dont celui de Majorque sur gazon – et avec cela tous les grands tournois ATP en Espagne cette année disparaissent -, 2 ATP 500 à Londres et Halle et le grand chelem de Wimbledon.

Les premières compétitions deviendraient désormais l’ATP 250 de Newport, sur gazon, et de Bastad, sur terre; et l’ATP 500 à Hambourg, également sur terre battue.

Du ATP Challenger Tour 11 autres événements ont lieu en juin seulement (le calendrier officiel de juillet n’a pas encore été publié), 7 sur terre battue, 2 sur gazon et 2 sur terrain dur; distribué en France (3), en Italie (3), en Grande-Bretagne (2), au Kazakhstan, aux États-Unis et en Slovaquie.

L’Open Castilla y León Villa de El Espinar, du 27 juillet au 2 août, restera le premier challenger espagnol de 2020.

7 sont les tournois WTA suspendu dans cette nouvelle période qui s’étend du 8 juin au 13 juillet; c’est-à-dire l’essence de la saison des graminées en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux Pays-Bas, y compris à Wimbledon; et les précieux de Berlin et d’Eastbourne.

La rentrée sur le circuit féminin pourrait avoir lieu lors des compétitions sur terre battue de Bucarest et Lausanne, toutes deux de même catégorie et à partir du lundi 13 juillet.

Alors que des calendriers de la Tournée mondiale de tennis de l’ITF 37 tournois disparaissent mâle, dont 5 autres en Espagne: le M25 de Huelva et Getxo, de terre; et Martos, Palma del Río et Bakio, de dura, parmi les 15 catégories M25 qu’il y avait dans le monde à cette période.

Les compétitions dans 21 pays sont annulées, l’Espagne sacrifiant le plus d’événements, suivie par l’Allemagne (3), l’Égypte (3), la France (3), Israël (3), Taïwan (2), les Pays-Bas (2), le Maroc (2 ), Tunisie (2), et Corée du Sud, Japon, République tchèque, Canada, Suisse, Portugal, Pologne, Belgique, Italie, Serbie, Bulgarie et Autriche, par chronologie.

Au total, 23 tournois sur terre battue, 12 pistes rapides, terre battue Getxo intérieure et Japon synthétique extérieur, sont organisés.

Ainsi, le premier en Espagne serait le M25 à Gandía, sur terre battue, du 13 au 19 juillet; arrivé par celui de Denia, de catégorie et surface identiques, du 20 au 26 juillet; et le Xativa M15, également en poussière de brique, du 27 juillet au 2 août.

Catégorie féminin, 38 sont annulés, dont deux à domicile: la W25 à Madrid, à dura, et Getxo (terrain sous toit). Parmi eux, le précieux W100 britannique de Manchester et d’Ilkley et les Français de Contrexeville, et le W60 de Rome, Stare Splavy, Montpellier, Versmold et Amstelveen. 25 tournois au sol (y compris Getxo), 11 durs et 2 sur gazon sont téléchargés à partir du calendrier de juin et de la première semaine de juillet.

Après cela, le premier ITF féminin prévu en Espagne serait le W15 de Don Benito, sur une surface synthétique, du 13 au 19 juillet.

De plus, 74 compétitions juniors sont également perdues, 5 des catégories les plus élevées et en Europe; et aucun sur le sol espagnol à cette époque.

Le premier à domicile serait le J3 du Real Club de Tenis Barcelona-1899 sur terre, du 25 au 29 août.

Bien entendu, tous les classements mondiaux sont soumis au même gel.