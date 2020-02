La tante de Nicolás Jarry sort pour sa défense

Catalina Fillol, tante de Nicolas Jarry et actuel directeur de l’ATP 250 de Santiago, a évoqué la suspension de son neveu, qui déclare à nouveau qu’il est innocent et sera bientôt sur les pistes: “Jarry va bien. Il est dans une situation très compliquée et est Il est normal qu’à un autre moment, il ait des moments de mauvaise humeur. Il essaie d’avancer et de prouver qu’il est innocent. J’espère que nous pourrons l’avoir à Santiago l’année prochaine. Il est calme parce qu’il est sûr qu’il n’est pas coupable et qu’il est très heureux d’avoir reçu le soutien des fans, du monde du tennis et même de nombreux joueurs de tennis. Il a aussi le soutien de toute la famille et malgré la pénalité, il s’entraîne à se remettre en forme quand tout est réglé “, a-t-il conclu en mots recueillis par BioBioChile.

