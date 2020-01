LA TANZANIE DÉCOUVRE L’AMOUR DU TENNIS

Les projets et objectifs de la Tennis World Foundation sont bien connus: offrir à ceux qui n’auraient jamais eu une chance, surtout s’ils sont des enfants nés et élevés dans la difficile réalité de l’Afrique subsaharienne. S’il y a un talent spécial qui se cache parmi ces enfants, ce sera encore plus beau.

Le travail a commencé il y a quelque temps en Tanzanie. Nous en avons déjà longuement parlé avec vous, et maintenant il a franchi une première étape intermédiaire, au moins aussi précieuse que les objectifs finaux: l’amour du tennis.

C’est un résultat extraordinaire, car le tennis n’est pas un sport de compréhension immédiate.

Les instructeurs de la marque TWF le savent, c’est pourquoi ils ont conçu un programme qui pourrait exciter les enfants. Et les 140 enfants participant au projet sont tombés amoureux des raquettes et des balles. Aucun exclu.

Conformément aux directives de la Tennis World Foundation, l’initiation au tennis est destinée aux enfants de troisième année et se déroule pendant les heures de cours, grâce à la sensibilité et à la prévoyance des chefs d’établissement qui ont compris la bonté des idées TWF et ne se sont pas perchés sur des traditionalismes inutiles.

En plus d’enseigner les bases de la technique du tennis, les instructeurs offrent aux enfants une expérience physique très amusante qui les aidera à améliorer leurs habiletés motrices. L’expérience a été un grand succès, comme en témoignent les photos et vidéos qui montrent des moments de joie propre et sincère.

“Hope for the Community”, notre partenaire local, a présenté le programme qui a démarré de la meilleure façon. Tennis World Foundation est fière et satisfaite du travail accompli jusqu’à présent, mais n’a pas l’intention de s’arrêter: la prochaine étape consistera à identifier les meilleurs talents, qui bénéficieront d’un soutien particulier.

Le site Web de la Tennis World Foundation offre toutes les informations (des offres traditionnelles à la TAB Tennis Foundation) pour soutenir un projet qui produit des résultats importants, diffusant l’une des choses les plus importantes de la vie – une chance de meilleures opportunités pour les enfants dans le besoin.