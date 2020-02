La teen suisse Leonie Kung affronte Magda Linette

Qualification suisse de 19 ans Leonie Kung fait à la finale de l’Open de Thaïlande avec son troisième bouleversé dans l’événement. En demi-finale contre la huitième tête de série Nao Hibino du Japon samedi, l’adolescent classé 283e a gagné 7-5, 4-6, 6-3 en deux heures et 29 minutes.

Il s’agit de la première finale WTA de Kung dans sa seule deuxième apparition dans le tableau principal d’un tournoi WTA Tour. Plus tôt, dans les étapes précédentes du tournoi, Kung avait éliminé les joueurs chinois – septième tête de série Lin Zhu au deuxième tour, et troisième tête de série Qiang Wang en quart de finale.

Hibino, qui avait atteint la demi-finale grâce à son retrait de la tête de série Elina Svitolina dans leur match de quart de finale est resté avec son adversaire jusqu’à la fin, mais n’a pas été à la hauteur de l’acharnement de son jeune challenger.

En finale, Kung jouera la cinquième tête de série Magda Linette de Pologne. Linette a battu la Roumanie Patricia Maria Tig dans la première demi-finale 7-5, 6-4 en une heure et 34 minutes. Si Linette remporte le titre, ce sera son deuxième titre en carrière WTA.

Parlant de sa tactique, Linette a noté après le match: «J’ai commencé un peu trop lentement et je lui ai donné trop d’initiative. Mon entraîneur m’a dit de frapper plus fort et il avait raison. J’ai commencé à dicter le match, même si j’ai fait encore quelques erreurs ».

Linette atteindra un nouveau sommet de carrière de non. 37e au classement WTA le lundi 17 février tandis que Kung se rapproche de la percée dans le top 150, à la 155e place. Crédit photo: Thaïlande Open Twitter