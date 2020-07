La tentative de suicide de Robin Soderling

L’ancien joueur de tennis suédois Robin Söderling C’était dans les nouvelles encore aujourd’hui. L’actuel capitaine de la Coupe Davis a avoué à la station de radio publique « Radio de Suède » qu’il était allé sur Internet pour chercher différentes façons de se suicider, avant que sa mononucléose ne devienne officielle, le poussant officiellement à se retirer du tennis.

-Le finaliste de Roland Garros 2009 a avoué avoir pensé au suicide avant le diagnostic de sa maladie:

« J’étais très anxieux et je ne me sentais pas bien du tout. Je m’asseyais à la maison et regardais autour de moi sans rien comprendre. Le moindre bruit provoquait beaucoup de panique. De l’écoute lorsqu’une lettre tomba sur mon paillasson jusqu’au moment où le téléphone sonna Tout m’a fait très peur et je suis venu chercher sur Internet de nombreuses façons de se suicider « , a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par l’EFE.

-Beaucoup de pression à chaque fois que vous jouez un match de tennis:

« Depuis 2009, j’ai commencé à récolter de nombreux succès et cela a généré beaucoup de pression. Il est arrivé un moment où je pensais qu’il n’y avait que trois joueurs avec lesquels je pouvais perdre. Avant le reste des joueurs de tennis, je devais les battre et si je ne le faisais pas Je me sentais comme un perdant ou un échec. J’étais dans un trou noir où j’avais du mal à sortir. «

-De plus grandes difficultés dans votre temps en tant que joueur professionnel:

« Il y a eu un moment où j’ai paniqué et j’ai commencé à pleurer sans arrêt. J’arrivais à l’hôtel et je me jetais au lit et je n’arrêtais pas de pleurer. Chaque fois que je pensais que le lendemain je devais sortir sur la piste, cela générait beaucoup de Panique. Autant que je me disais que je devais continuer, cette pression me submergeait et m’empêchait de progresser en tant que joueuse de tennis et en tant que personne. Je ne pouvais même pas s’ils mettaient un pistolet sur ma tempe. «

-L’aspect mental est l’un des aspects les plus importants du tennis:

« Il est très rare de parler des problèmes psychiques que les grands athlètes ont dans le sport et c’est pourquoi je voulais faire un pas en avant et en parler. À ceux qui se consacrent au sport et à leur environnement, je leur dis de s’entraîner dur » et prenez-le très facilement. À partir d’ici, je leur dis de faire du sport parce qu’ils se sentent à l’aise de le faire et non pas à cause de la pression. Si vous réussissez, essayez de garder la perspective et essayez de ne pas être très affecté. Si vous réussissez, tout ira bien Conclut Soderling.