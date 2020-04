La TIU punit un joueur de tennis qui n’a pas participé depuis 2018

La Unité pour l’intégrité du tennis continue de s’efforcer de rendre le sport plus propre et d’éviter les interférences du monde des paris sportifs et matchs truqués. Le dernier sanctionné a été Patrick Keane, un joueur de 24 ans qui dans son interview avec la TIU a reconnu avoir quatre comptes à parier et l’avoir fait six fois lors de matchs de tennis, bien qu’il n’ait pas été impliqué. Il n’a pas participé depuis mai 2018, alors qu’il jouait à ITF Future en Hongrie.

Curieuse décision de la #Tennis Integrity Unit. Pas pour la raison de la punition, mais parce que le sanctionné n’a pas concouru depuis mai 2018. Le Britannique Patrick Keane (24 ans; sans classement) a reçu une suspension de 3 mois et une amende de 500 $ US pour avoir parié sur des matchs. pic.twitter.com/nqxJLjRDxx

– Sebastián Torok (@sebatorok) 2 avril 2020

.