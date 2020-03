La tournée de la WTA annule l’ouverture de Kunming en avril en raison de l’épidémie de coronavirus

La tournée de la Women’s Tennis Association (WTA) a annulé le tournoi de tennis féminin du Kunming Open qui doit commencer en avril dans la ville d’Anning en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus, a indiqué la tournée dans un communiqué.

«Cette décision a été prise dans le meilleur intérêt de nos joueurs, du personnel du tournoi et de la WTA et de nos fans. Nous avons hâte de participer à Anning en 2021 en même temps que les épreuves WTA 2020 qui doivent avoir lieu cet automne.

Nous continuons à communiquer avec des experts médicaux à mesure que les informations évoluent sur ce virus et nous continuerons à rester vigilants dans la gestion de cette situation difficile. “L’événement était prévu du 27 avril au 3 mai de cette année et devait se jouer sur des courts en terre battue, avec 32 joueurs simples et 16 équipes doubles dans le tirage au sort.

Il s’agit du deuxième événement de la série 125K $ sur le circuit WTA à être annulé à cause du virus après que le WTA a également annulé l’Open de Xi’an il y a quelques semaines. Le coronavirus pseudo-grippal a causé la mort de plus de 3 000 personnes et infecté plus de 89 000 personnes dans le monde après son origine en Chine à la fin de l’année dernière.

Plusieurs événements WTA sont encore programmés dans les prochains mois en Chine, notamment des tournois à Zhengzhou, Jiangxi, Guangzhou, Wuhan, Pékin, Tianjin et Zhuhai en septembre et octobre. Les huit meilleures joueuses féminines s’affronteront également lors des finales de la saison WTA à Shenzhen, du 1er au 8 novembre.