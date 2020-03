La tournée de la WTA prolonge la période de suspension en période de pandémie de coronavirus

Le nombre de personnes affectées par COVID-19 augmente la peur chez tous les humains de sortir à l’extérieur. Au milieu de la pandémie, la tournée ATP a été suspendue jusqu’au 27 avril. Alors que l’homologue féminin WTA sera suspendu jusqu’au 2 mai 2020.

«En raison de l’épidémie mondiale de coronavirus en cours, les tournois WTA à Stuttgart, Istanbul et Prague n’auront pas lieu comme prévu. Nous regrettons que ce soit le cas de tous nos fans fidèles, joueuses, sponsors et tous ceux qui soutiennent le tennis professionnel féminin », a déclaré le porte-parole de la WTA.

À partir de l’événement d’Indian Wells plus tôt ce mois-ci, sept événements ont été annulés au total sur le circuit féminin. La tournée WTA devrait reprendre au Mutua Madrid Open 2020 en Espagne.

À l’heure actuelle, l’Espagne a annoncé le verrouillage et plus de 7 000 cas ont été enregistrés dans le pays espagnol. Après cela, le tournoi d’argile à Rome sera sur la ligne et le nombre de cas de coronavirus en Italie en ce moment est effrayant. Compte tenu de ces statistiques, il est peu probable que des tournois aient lieu à Madrid et à Rome au mois de mai.

«À ce stade, la tournée WTA est maintenant suspendue jusqu’au 2 mai. Nous prendrons une décision dans la semaine à venir concernant les autres épreuves européennes sur terre battue de la WTA. Et nous continuerons de surveiller de près cette situation et son impact sur la saison 2020 du circuit WTA », a ajouté le porte-parole de WTA.

Quelques bonnes nouvelles de la tournée WTA

En plus des nouvelles sur l’annulation des tournois de tennis, il y a aussi des bonnes nouvelles. L’ancienne demi-finaliste de Wimbledon Tsvetana Pironkova a annoncé son retour au tennis après une escale de trois ans dans le sport.

Elle est la joueuse de tennis bulgare la mieux classée sur le circuit WTA. Pironkova a façonné le tennis féminin en solitaire dans son pays d’origine au cours de la dernière décennie.

«Depuis trois mois, je m’entraîne intensivement. Afin de concourir à nouveau au niveau professionnel », a annoncé Pironkova.

“Ce ne fut pas une décision facile, compte tenu de l’ampleur du défi. Il y a de nombreuses circonstances dont je dois tenir compte. Mais ce qui importe le plus, c’est que j’ai l’amour et le plein soutien de ma famille », a-t-elle déclaré.

Pironkova est entré à Wimbledon 2010 avec un record de carrière de 1 à 4 dans la majeure SW19. En route vers les demi-finales, elle a vaincu la quintuple championne Venus Williams et plus tard Vera Zvonareva a cassé sa course de rêve.

«Je voudrais également remercier tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours de tennis au cours des 15 dernières années. Cela signifie vraiment beaucoup et c’est certainement une source d’inspiration! »