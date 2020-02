La tournée en Amérique latine avec Roger Federer m’a beaucoup aidé

L’Allemand Alexander Zverev dit que passer du temps avec Roger Federer lors de la tournée d’exposition en Amérique latine l’a beaucoup aidé, selon le site Excelsior. Zverev s’exprimait après avoir perdu contre l’Américain Tommy Paul au deuxième tour de l’ATP Mexican Open.

Zverev, qui a connu des difficultés en 2019 après avoir remporté les finales de l’ATP de fin de saison en 2018, a déclaré: “Le simple fait d’avoir du temps avec Roger dans l’avion et dans les hôtels était quelque chose d’incroyable. Je pense que cette expérience m’a beaucoup aidé pour l’Open d’Australie.

Il m’a dit beaucoup de choses et c’était quelque chose d’important. Maintenant, mon objectif est d’améliorer mon jeu, le reste viendra de lui-même, comme cela s’est produit en Australie. “Zverev a atteint sa première demi-finale du Grand Chelem en Australie et dit qu’il se sent à nouveau bien après des problèmes hors du terrain, y compris une pause avec son agent et les problèmes juridiques connexes et les changements d’entraîneurs, ont affecté son jeu l’an dernier.

“Quand vous ne gagnez pas et que vous êtes un peu déprimé, il est difficile de comprendre ce qui se passe. À l’âge que j’ai (22 ans), je suis censé m’améliorer et soudain l’inverse se produit, quelques matchs, quelques défaites et vous passez donc d’un tournoi à l’autre.

Quitter ce cycle n’a pas été facile. »L’Allemand, classé n ° 7 mondial actuellement, a ajouté que faire des changements, notamment en réengageant son père comme entraîneur et en rejoignant l’agence Federer Team 8, avait contribué à améliorer les choses. “Le fait d’avoir à nouveau mon père comme entraîneur principal a été le meilleur changement de 2019.

Dans l’ensemble, ma vie a commencé à être plus facile vers la fin de l’année. J’étais plus détendu avec le changement de représentant et je devais juste m’inquiéter de ce que je faisais sur le terrain. ”