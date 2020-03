La tournée WTA suspend tous les tournois jusqu’au 2 mai

La Women’s Tennis Association (WTA Tour) a annoncé qu’aucun événement WTA n’aura lieu avant le 2 mai en raison de l’épidémie de COVID-19 dans un communiqué publié lundi. Un porte-parole de la WTA a déclaré: “En raison de l’épidémie mondiale de coronavirus en cours, les tournois de la WTA à Stuttgart, Istanbul et Prague ne se tiendront pas comme prévu.

Nous regrettons que ce soit le cas de tous nos fidèles fans, joueuses, sponsors et tous ceux qui soutiennent le tennis professionnel féminin. À ce stade, le circuit WTA est maintenant suspendu jusqu’au 2 mai. Nous prendrons une décision au cours de la semaine à venir concernant les événements restants du court de terre battue de la WTA et continuerons de surveiller cette situation de près et son impact sur la saison du circuit WTA 2020 . “

Le WTA Tour avait été critiqué sur plusieurs fronts, car il n’avait pas fait de déclaration globale sur ses événements contrairement au circuit ATP masculin qui a déclaré que tous les tournois jusqu’au 27 avril étaient suspendus.

Avec la dernière déclaration, les tournois de Stuttgart, Istanbul et Prague ont également été officiellement annulés. Le prochain événement prévu pour le WTA Tour est l’Open de Madrid en Espagne le 4 mai, suivi de l’Open d’Italie le 11 mai, des événements à Strasbourg et Rabat le 18 mai et le Grand Chelem de l’Open de France le 25 mai à Paris.

Bien qu’il n’y ait eu aucun commentaire officiel sur les événements au-delà du 2 mai, avec la situation actuelle en Italie, en Espagne et en France, il semble probable que d’autres événements seront annulés.