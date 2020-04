La transformation de la piste Louis Armstrong avant le coronavirus

La situation du chaos mondial par coronavirus Il commence également à atteindre des complexes sportifs. Dans ce cas, le lieu de la Nous ouvrir Il est devenu un centre névralgique de distribution et de stockage en ces temps confinés. C’est ainsi que Piste Louis Armstrong, récemment développé et deuxième en importance au Grand Chelem de New York. C’est maintenant le centre de préparation et de distribution des aliments BJK National Tennis Center. 25 000 colis par jour en sortent avec une image vraiment spectaculaire.

