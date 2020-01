La valeur des médias sociaux de Bianca Andreescu atteint 35 000 $ par publication

La Canadienne Bianca Andreescu est devenue un grand nom dans le monde du tennis et du grand public après sa victoire à l’US Open 2019 à New York l’an dernier. Et avec cela, sa valeur sur les réseaux sociaux a également grimpé en flèche. Selon Inside Sport, la croissance rapide d’Andreescu sur les réseaux sociaux a rendu la star montante du tennis capable de commander 32 000 € (35 331 $) par publication sur les réseaux sociaux.

Bien qu’il existe plusieurs autres légendes sportives telles que le footballeur Cristiano Ronaldo et le joueur de cricket Virat Kohli qui commandent des frais beaucoup plus élevés, Andreescu, 19 ans, est l’athlète le moins performant de moins de 25 ans, selon l’étude menée par Nielsen.

Selon le rapport, Andresscu compte en moyenne 97 000 likes et 1 100 commentaires par publication et a obtenu 19 points sur 20 dans l’étude sur la base de la notation du cadre de Nielsen. Salvatore De Angelis, responsable numérique de Nielsen pour l’Europe.

“Bien sûr, le succès sur le terrain crée de plus grandes opportunités commerciales pour les athlètes, mais ces résultats démontrent comment les marques dans des secteurs spécifiques – tels que l’industrie de la mode – peuvent capitaliser sur le changement de la garde, comme le sport l’a établi. les superstars commencent à céder la place à une nouvelle génération. “

Andresscu a dû rater l’Open d’Australie en cours en raison d’une blessure au genou et n’a pas encore disputé son premier tournoi en 2020. Elle est actuellement classée n ° 6 au classement mondial WTA. Sa victoire contre Serena Williams lors de la finale de l’US Open en septembre a fait d’elle la première joueuse canadienne en simple à remporter un titre en simple du Grand Chelem.