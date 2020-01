La vengeance de Roger Federer, les étoiles tombées et les adieux

Roger Federer a vengé sa défaite au quatrième tour à l’US Open 2018 contre John Millman lors de leur match du troisième tour à l’Open d’Australie vendredi. Le Suisse Maestro a battu son rival dans un match passionnant, gagner six points au trot lors du bris d’égalité dans le cinquième set.

Novak Djokovic a également atteint le quatrième tour. Marin Cilic, Milos Raonic, Fabio Fognini, Ashleigh Barty et Petra Kvitova ont remporté leurs matchs et ils ont également atteint la deuxième semaine. Aujourd’hui était aussi le jour des étoiles tombées: Serena Williams, Naomi Osaka et Stefanos Tsitsipas ont été éliminés du tournoi.

Osaka, championne en titre, a été battue par la star américaine de 15 ans Cori Gauff, 6-3, 6-4. Mais aujourd’hui était aussi une journée spéciale: Caroline Wozniacki a pris sa retraite après sa défaite contre Ons Jabeur. Caroline a clôturé une carrière incroyable en remportant un titre de Slam (juste à l’Open d’Australie, en 2018 contre Simona Halep), les finales WTA 2017 et un total de 30 titres en 55 finales jouées.

Caroline, en larmes, a reçu l’ovation debout de la foule. Quelque chose de drôle s’est produit dans le match entre Federer et Millman; l’Australien avait besoin de dégager sa chaise côté cour après qu’un oiseau ait fait caca sur son siège, dans le quatrième set!

Quelque chose de similaire s’est produit dans le deuxième set lorsqu’un oiseau a fait caca près de Millman! Le cinquième jour à Melbourne Park a également réuni 85 470 personnes. Il s’agit d’un nouveau record dépassant le record de 75198 enregistré en 2019. Les matches du troisième tour se termineront samedi; Rafael Nadal et Simona Halep reviendront au tribunal.