La victoire de l’US Open sur Roger Federer rend encore Juan Martin del Potro nerveux

Aux prises avec une blessure au genou droit, Juan Martin del Potro n’a plus joué depuis l’an dernier, ayant subi deux interventions chirurgicales et récupérant à domicile. En raison d’un coronavirus, toute la saison de tennis est interrompue au moins jusqu’en juillet, les joueurs trouvant le meilleur moyen de passer leurs journées à la maison et de se divertir ainsi que leurs fans.

Juan Martin del Potro a eu une conversation en direct avec ses supporters samedi, regardant la rediffusion de sa victoire incroyable sur Roger Federer lors de la finale de l’US Open 2009 et admettant qu’il se sent toujours nerveux en regardant le choc, 11 ans après le plus grand moment de sa carrière jusque là.

Le 13 septembre 2009, Roger Federer et Juan Martin del Potro ont joué l’une des finales les plus mémorables de l’US Open, le jeune dominant 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4), 6 -2 en quatre heures et six minutes pour soulever la première couronne majeure!

Au cours des trois dernières éditions de cet événement, Roger avait battu Novak Djokovic trois fois et Andy Murray une fois, un autre jeune se révélant trop difficile à gérer ce jour-là, mettant ainsi fin au règne de Roger à New York.

Le joueur de 20 ans de Tandil s’est frayé un chemin vers la gloire du tennis en battant un champion en titre à cinq reprises et un homme invaincu à New York depuis 2003. Le Suisse a eu ses chances, étant à deux points de prendre les sets deux et quatre mais ne trouvant pas son meilleur tennis quand il importait le plus et la façon de franchir la ligne d’arrivée en premier, avec un brave Argentin continuant à marteler son coup droit vers son rival (30 vainqueurs de cette seule aile), endurant toute la pression pour obtenir un victoire dans l’ensemble décisif.

Roger n’avait jamais perdu contre Juan Martin lors des six rencontres précédentes, mais cette séquence devait finalement se terminer, del Potro refusant de se rendre et passant tous les obstacles avec son puissant coup droit pour écrire son nom dans les livres d’histoire.

Federer avait 45 vainqueurs de service mais aussi 11 doubles fautes tandis que Juan Martin est resté sur 36 points directs du service, dynamitant les gagnants de toutes les positions sur le terrain et forçant beaucoup d’erreurs de Roger. Federer n’a servi que 51%, ce qui lui a probablement coûté le meilleur résultat, repoussant dix des 15 chances de rupture de rester en contact avant de perdre de la vitesse dans le décideur.

D’autre part, Juan Martin avait besoin de toutes ses connaissances et de ses compétences pour repousser 17 des 22 chances de pause, subissant cinq pauses comme Roger et organisant plus efficacement ses matchs retour réussis pour sortir au sommet.

Federer a converti sa cinquième chance de pause dans le deuxième match avec un fantastique vainqueur de coup droit pour prendre une avance précoce, profitant du fait que son rival avait du mal à trouver le premier service lors de ces premiers matchs, bien que le Suisse ait été encore pire dans ce segment. .

Juan Martin a sauvé une autre chance de pause dans le match cinq et trois autres deux matchs plus tard pour prolonger le set avant que Federer ne ferme le premier match avec un as à 5-3, gagnant un coup de pouce massif avant le reste du choc, avec le vainqueur du dernier 16 finales de l’US Open pour le premier set!

Juan Martin a frappé une double faute pour subir une pause au début du set numéro deux, devant augmenter considérablement son niveau s’il voulait se remettre sur la bonne voie et jouer un rôle plus important dans cette finale. Il a eu une chance de revenir en arrière dans le quatrième match, gaspillant trois chances de pause et permettant à Federer de ramener le match à la maison avec un gagnant de service et d’ouvrir un écart de 3-1, laissant Delpo à seulement quatre vainqueurs de coup droit jusqu’à présent dans la rencontre.

L’Argentin a repoussé deux occasions de pause à 1-3 pour se maintenir dans un déficit de pause, devant servir pour rester dans le set à 3-5. Il a tenu ce neuvième match et a battu Federer pour la première fois avec un grand vainqueur de coup droit pour égaliser le score à 5-5, produisant un vrai changeur de jeu car il n’aurait eu aucune chance s’il avait perdu ce set.

Del Potro a pris le bris d’égalité 7-4, remportant le set avec un vainqueur en coup droit et montrant pourquoi il a atteint le match pour le titre, espérant plus de la même chose dans le reste de l’affrontement avec l’élan de son côté. Depuis la deuxième partie de ce deuxième set, Juan Martin a commencé à mieux servir et à maintenir la pression sur Roger qui s’est replié dans le septième match du troisième set, perdant le service pour mener 4-3.

L’avance de Delpo a été de courte durée, cependant, se cassant quelques minutes plus tard avant de créer une autre chance de pause dans le prochain match qui aurait pu le renvoyer devant. Federer a frappé trois vainqueurs de service d’affilée pour le licencier et prendre une avance de 5-4, forçant son rival à rester dans le set.

Cela s’est terminé de la pire façon possible pour le jeune qui a commis une double faute lors de ce dixième match pour envoyer Roger deux sets à un devant, se mettant dans une position très difficile avant le quatrième set, faisant face à 17 chances de pause jusqu’à présent et en subissant quatre les pauses.

L’un des moments charnières de toute la finale s’est accumulé dans le deuxième match du quatrième set lorsque del Potro a repoussé deux occasions de pause avec des vainqueurs de coup droit, et une autre au quatrième match dans le même style pour y rester et rester en vie.

Après avoir raté ses opportunités, Roger a subi une pause amoureuse à 2-2, envoyant un coup droit facile et long et permettant à Juan Martin de se déplacer 4-2 devant avec une prise confortable bien nécessaire après avoir connu des problèmes lors des matchs précédents.

Federer a réussi à revenir en huitième partie, égalisant le score à 4-4 et à seulement deux matchs du triomphe, avec le coup de pouce de son côté du terrain. Le Suisse a sauvé deux occasions de pause dans le 11e match, ramenant le match à la maison avec un as et laissant del Potro pour servir pour rester dans le match.

Il l’a fait parfaitement sans perdre un point, établissant le bris d’égalité qui déciderait du vainqueur de ce set. Le jeune était encore plus composé dans les points cruciaux, prenant le break 7-4 lorsque Roger a frappé un coup droit sauvage et envoyant le choc dans le cinquième set pour la première fois à l’US Open en dix ans.

Del Potro avait maintenant les cordes du match en main, rompant dans le deuxième match du set final avec un autre vainqueur en coup droit et repoussant une chance de pause dans le prochain match pour ouvrir un écart de 3-0. Les deux joueurs ont bien servi au cours des quatre prochains matchs, del Potro conservant une avance de 5-2 et forçant Roger à rester pour la finale.

Invaincu à l’US Open pendant 2200 jours, Roger a économisé deux balles de match pour augmenter ses chances de faire un retour, offrant le troisième à del Potro qui l’a saisi pour devenir le champion, tombant au sol avec incrédulité et célébrant le moment le plus fier d’un carrière juste avant le 21e anniversaire.