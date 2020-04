«La victoire sur le champion de Roland Garros signifie beaucoup pour moi»

Jouant dans son premier tournoi Masters 1000 à l’âge de 16 ans à Monte Carlo 2003, Rafael Nadal s’est qualifié pour le tableau principal et a marqué deux victoires pour consolider sa place dans le top 100 pour la première fois. Au deuxième tour, le jeune a battu le champion en titre de Roland Garros Albert Costa 7-5, 6-3 en deux heures, remportant le premier triomphe du top 10 et attirant l’attention de tout le monde du tennis.

L’Espagnol moins expérimenté a repoussé 14 des 17 points de rupture, se battant pour chaque point et émergeant au sommet après une bataille exténuante, gagnant cinq pauses pour réserver la place dans les 16 derniers. Rafa a remporté le premier set avec une pause tardive dans la 12e match lorsque Costa a pulvérisé une erreur de coup droit, devançant à 4-3 dans le deuxième set et scellant l’accord avec une prise en main lors du prochain match pour l’une de ses victoires les plus notables avant 2005.

“Ce fut un autre excellent match pour moi. Au début, c’était un peu moyen, montrant trop de respect car j’avais peur du rival de l’autre côté du filet. Plus tard, j’ai commencé à jouer de mieux en mieux, en utilisant le il n’a pas joué à son niveau habituel mais a fait de mon mieux pour remporter la victoire.

J’étais très impatient de jouer alors qu’il avait peut-être un peu peur après avoir affronté un adversaire plus jeune. Pour dire la vérité, je n’étais pas très confiant que j’allais gagner mais tout s’est bien passé. C’est une victoire importante pour moi contre le rival du top 10 et champion en titre de Roland Garros et je suis satisfait du niveau de tennis que j’ai produit.

Je me sens bien physiquement, je pense que je peux aussi garder ce rythme demain. Au début de la saison, je ne pensais pas pouvoir atteindre le top 100 aussi rapidement. Le fait est que vous devez continuer à essayer de continuer à travailler. De façon réaliste, je ne pense pas que j’irai loin dans ce tournoi; Je vais essayer de garder ce niveau mais ce ne sera pas facile, car les choses ne dépendent pas que de moi. ”