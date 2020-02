«La victoire sur le double finaliste majeur me donne beaucoup de confiance»

Jason Jung, 30 ans, n’est pas encore entré dans le top 100 pour la première fois, se classant 114e il y a un an et demi, mais n’ayant pas franchi cette étape supplémentaire vers l’élite. Un joueur du Taipei chinois a remporté quatre titres Challenger en neuf finales, passant la majorité de sa carrière à ce niveau et remportant seulement quatre victoires dans les tournois ATP avant cette semaine, deux à Newport 2018 et deux à l’Open de New York il y a un an.

Le quart de finaliste de l’année dernière s’est de nouveau qualifié pour le tableau principal sur le terrain dur noir, battant un ancien champion Kevin Anderson 7-6, 6-4 en une heure et 28 minutes pour la place au deuxième tour. Les deux joueurs ont eu du mal à trouver le premier service et c’est Jung qui a mieux performé dans ces circonstances, perdant dix points en 11 matchs avec service et subissant une interruption de service.

D’un autre côté, Anderson a fait exploser 17 as mais a offert trop d’occasions à son adversaire, jouant contre cinq chances de pause et subissant deux pauses pour terminer sa campagne plus tôt que prévu. Jason était dans la zone dès le premier point, naviguant à travers ses matchs de service dans le premier match et créant des chances de pause dans les matchs six et huit que Kevin a sauvés avec un puissant tir pour atteindre un bris d’égalité.

Là, Jung a repoussé un point de set avec un vainqueur parfait en crosscourt, décrochant un vainqueur du service pour se déplacer 7-6 devant et terminant le set suite à une double faute coûteuse du Sud-Africain. Anderson a éclaté dans le deuxième match du deuxième set lorsque son rival a pulvérisé une erreur de coup droit, ne restant devant que quelques minutes alors que Jung l’a brisé par l’amour dans le match suivant pour gagner l’élan qui l’a ramené à la maison.

Jason a à peine perdu un point derrière le tir initial dans le reste du set, gagnant une autre pause à 3-3 grâce à une erreur de coup droit de Kevin et scellant l’affaire avec quatre vainqueurs de service dans le dixième match pour la place au deuxième tour.

“Je suppose que j’aime ces courts de New York. C’est toujours agréable de remporter une grosse victoire; cela donne un regain de confiance, et j’espère pouvoir continuer sur cette lancée. Je suis ravi de la victoire”, a déclaré Jung. “Kevin est toujours sur la piste du retour, mais il a participé à deux finales du Grand Chelem.

J’espère que je pourrais traduire cela en plus de victoires en 2020; cela a été un long voyage pour moi et j’essaie de profiter de chaque instant là-bas. ”