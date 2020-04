La vidéo d’entraînement novatrice de la maison que même Judy Murray veut essayer

Alors que tout le monde essaie de faire de son mieux pour rester en forme à la maison, un homme a créé l’un des exercices les plus innovants et les plus élaborés que vous puissiez essayer à la maison. La même chose a attiré l’attention de Judy Murray qui dit qu’elle veut essayer la même chose plus tard.

Tout ce que nous pouvons dire, c’est bonne chance, Judy. Voici un aperçu de la vidéo –

Au plaisir d’essayer plus tard. #stayinworkout https://t.co/tKuc4B6Dah – judy murray (@JudyMurray) 23 mars 2020