La vidéo passionnante de Wimbledon racontée par Roger Federer

Ce sont des moments difficiles pour le tennis et Wimbledon Il a décidé d’envoyer un appel au cœur du peuple. Le tournoi anglais a publié une vidéo sur Twitter, racontée par rien de plus et rien de moins que Roger Federer, où les images des grands champions de Londres sont entrecoupées de celles des hôpitaux britanniques face à la pandémie de coronavirus. Donc, avec la devise de “Restez à la maison, sauvez des vies”, le tournoi invite ses partisans à rester “unis au loin”. “En ce moment, le jeu est suspendu. Nous sommes unis dans l’espoir que demain sera meilleur que le présent”, sont les derniers mots prononcés par Roger dans un vidéo incontournable pour tous les fans de ce sport.

Le jeu est suspendu, mais nous encourageons un autre type de champion.

Rapporté par @ rogerfederer. # StayHomeSaveLives | #ClapForCarers | #Wimbledon pic.twitter.com/76pBLWOrRr

– Wimbledon (@Wimbledon) 9 avril 2020

