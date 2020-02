La vie de Kevin Konfederak, l’actuel entraîneur de Guido Pella

La vie est comme une montagne russe: elle a des hauts et des bas. Accélérations et freins. Moments d’euphorie et autres de peur. De plus, il y a des craintes et des questions qui se posent avant de prendre la décision de nouer votre ceinture et de monter sur un chemin qui ne peut être abaissé avant la fin de la tournée. Quelque chose comme ça était la vie de Kevin Konfederak, l’entraîneur actuel de Guido Pella et ancien joueur de tennis professionnel, qui a décidé de se retirer de l’activité quand il a commencé à obtenir les premiers succès de sa carrière.

Konfederak était numéro un dans les catégories mineures (Sub 14 et 16) en Argentine. En fait, à partir de ces résultats, il pourrait prendre plaisir à faire des tournées en Amérique du Sud et en Europe. Il a également atteint 17 dans le classement Junior et a même atteint 485 ° dans le monde après avoir décroché son premier titre Future. Cependant, il en a dit assez. La pression qu’il exerçait sur ses épaules était si forte qu’il ne pouvait pas continuer d’avancer. À tel point qu’il a décidé de suspendre la raquette pour prendre un avion aux États-Unis pour vivre une expérience universitaire qui s’est terminée par le baccalauréat en marketing.

Au milieu des couloirs du Lawn Tennis Club de Buenos Aires, L’entraîneur actuel de Guido Pella s’est mis à parler exclusivement avec Break Point pour nous raconter un peu son histoire.

-Comment ont été tes débuts avec le tennis?

– Le tennis, c’est comme monter dans un train. Vous commencez à jouer dans une académie, où vous vous entraînez deux fois par semaine. Ensuite, les tournois commencent et si vous vous débrouillez bien, vous jouez de plus en plus, pour vous entraîner plus, puis je suis monté dans le train à 10. Puis j’ai eu la chance d’être n ° 1 en National Under-14 et Under-16, de voyager en Europe, Jouez Amérique du Sud, Monde. Très ému quand tu es si jeune.

– Vous avez connu une croissance rapide dans le classement, vous avez remporté votre premier Future et beaucoup ont convenu que vous étiez l’un des grands projets argentins. Pourquoi avez-vous décidé de tout démarrer?

-J’ai pris un bon départ parce que j’ai obtenu mes premiers points assez rapidement, mais quand j’ai réalisé que ça allait être mon travail et que j’allais avoir besoin de suffisamment d’argent pour pouvoir encaisser mon équipe et pouvoir voyager, beaucoup de pressions sur mes épaules ont été soulevées qui À 20 ans, je n’avais pas la capacité de le gérer.

– Et là tu es allé aux États-Unis.

-J’ai toujours voulu étudier et cette opportunité s’est présentée.

-Tout en étudiant tu jouais dans ce qui était un système hybride. Avez-vous eu envie de rejouer professionnellement à un moment donné?

– À une époque, je jouais très bien, j’aimais le tennis comme quand j’avais 12 ou 13 ans et tout a commencé à couler sur le court. Je m’entraînais très bien et obtenais de très bons résultats, mais depuis que je suis parti, je n’ai jamais pensé à concourir à nouveau.

-C’est pourquoi vous avez maintenant votre entreprise BK Team qui guide les jeunes à étudier tout en pratiquant un sport de haute performance.

-Mon objectif est que ceux qui jouent au tennis ou essaient d’être des athlètes de haut niveau dans le tennis puissent profiter de ce sport et comprendre les portes qu’il ouvre. Si vous ne restez que dans la bulle du tennis, vous perdez beaucoup d’aspects et lorsque la seule chose que les mamans sont le tennis et la seule chose qui compte pour vous, ce sont les points et améliorer les coups, la perspective de ce qui se passe dans le monde extérieur est perdue. Le fait d’étudier pour partager un lieu avec d’autres collègues qui se trouvent dans une autre bulle vous ouvre la tête et est absolument nécessaire. Même la seule chose que vous perdez est quelques heures d’entraînement que vous récupérerez plus tard dans la qualité avec laquelle vous profitez de ces séances d’entraînement. Si vous ne vous entraînez peut-être que vous le faites en mode automatique.

-Vous parlez d’une bulle dans laquelle les joueurs entrent. Essayez-vous de dire à Guido (Pella) cette connaissance du monde extérieur?

-Aujourd’hui avec un diplôme universitaire aux USA et avec la possibilité de le voir d’un autre point de vue en dehors de la bulle du tennis je peux vous dire comment c’est de l’autre côté pour qu’il apprécie et comprenne que ce sont les dernières années qu’il a quitté et qu’après Il a une vie devant lui pour faire ce qu’il veut.

-En fait, il a parlé de ce qu’il était difficile d’assimiler au tennis d’une manière qui n’est pas comme un travail et qui lui coûte même parfois de profiter des tournois. Comment est-ce de vous aider dans votre rôle d’entraîneur?

-Avec Chucho (Acasuso), ce que nous essayons de faire, c’est de lui faciliter les choses, jour après jour, de parler beaucoup avec lui et de lui donner la tranquillité d’esprit dont il a besoin car lorsque les résultats sont bons, il l’accompagne et cela a été remarqué l’année dernière. De ma place, j’essaie de vous donner une vision pour voir où vous en êtes et essayer de profiter. Il est logique que je donne des exemples à moi que lorsque j’avais 20 ans, je ne savais pas comment le résoudre.

-Comment partagez-vous le travail avec Acasuso?

-Je considère que Chucho est le réalisateur et ce que je fais c’est l’aider, l’accompagner. Ce serait le soutien dont il a besoin. Cela me donne également beaucoup de place lorsque je voyage en tournée, me permet de gérer les séances d’entraînement lorsque je suis là et j’apprécie beaucoup cela. J’essaie d’apprendre, d’aider Guido et de lui donner les outils que je n’avais pas pour qu’il puisse profiter du tennis.

Les thèmes ont coulé, mais après presque 15 minutes, la conversation était terminée. Et Konfederak se retire en marchant sous les chauds rayons du soleil de l’été sud-américain qui réchauffent les recoins de l’un des clubs les plus traditionnels d’Argentine.

