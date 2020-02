La vie en tournée ITF: une semaine à ITF Sunderland

BASTAD, SUÈDE 09 JUILLET: Clara Tauson du Danemark lors de son premier match avec Elena Rybakina du Kazakhstan au deuxième jour de l’Open de Suède WTA le 09 juillet 2019 à Bastad, en Suède. (Photo par Ole Jensen / .)

Il y a 128 joueurs dans le tirage au sort des tournois du Grand Chelem. Les prochains Sunshine Double d’Indian Wells et Miami ont 96 dans le tableau principal. La plupart des tournées ATP et WTA ont des champs beaucoup plus petits que cela. Pourtant, plus de 2 000 hommes et 2 000 femmes qui occupent actuellement des classements seniors, et beaucoup d’autres qui jouent sans classement. Le Tour ITF est leur lieu de résidence.

La grande majorité de ces joueurs ne joueront jamais sur le circuit principal et ne joueront probablement jamais devant ce qui peut être considéré comme une foule. Pourtant, le talent sur la tournée ITF est étonnamment profond et la qualité de certains matchs est élevée.

La vie sur le Tour ITF est totalement différente de la vie des joueurs du Top 50 mondial. Ces joueurs savent qu’ils pourront se permettre des hôtels, des voyages et une équipe d’entraîneurs. Les joueurs que j’ai regardés aujourd’hui à ITF Sunderland jouaient littéralement pour leur gagne-pain. Cela a certainement donné au tennis un avantage palpable.

La vie sur le Tour ITF

Où est Sunderland et qui est là?

ITF Sunderland est l’événement de tennis professionnel le plus proche de moi. Sunderland est au nord-est de l’Angleterre, à environ 20 km au sud de Newcastle, sur la côte de la mer du Nord. Il accueille des événements de l’ITF depuis plusieurs années, car il y a un centre national de tennis avec huit courts couverts. Parfait pour un tournoi de tennis professionnel en février dans le nord-est de l’Angleterre, vous ne pouvez certainement pas jouer dehors en ce moment!

Il y a deux tournois qui se déroulent simultanément sur le site, un tirage au sort pour les hommes et un tirage au sort pour les femmes, en simple et en double. La catégorie des tournois est M25 et W25, ce qui signifie que les deux tournois ont un prix de 25 000 $. Ceci est réparti entre tous les joueurs qui gagnent au moins un match de qualification au tournoi, donc même gagner le tournoi n’est pas exactement une victoire de loterie.

Malgré cela, les tournois de Sunderland ont attiré des listes d’entrées assez intéressantes. La joueuse la mieux classée au tableau est la Bulgare Viktoriya Tomova, actuellement classée n ° 143 dans le classement WTA. En fait, le tirage au sort féminin compte douze joueuses classées parmi les 300 meilleures au monde. La Danoise Clara Tauson, actuellement classée 261, a été championne junior de l’Open d’Australie l’an dernier et a déjà remporté six titres seniors de l’ITF. Cela inclut celui qui a immédiatement précédé ce tournoi de Sunderland, à Glasgow la semaine dernière.

Le tirage au sort des hommes ne se vante pas d’un classement assez élevé, mais il y a tout de même des joueurs intéressants. La tête de série est l’Allemand Jeremy Jahn (# 286), exceptionnellement talentueux mais sujet aux blessures. L’ancien numéro 52 mondial Igor Sijsling est la troisième tête de série et le suivant dans les têtes de série est le jeune Britannique Jack Draper. Draper a atteint la finale junior de Wimbledon en 2018 et depuis lors, a remporté six titres seniors de l’ITF et a maintenant atteint la # 318 au classement ATP.

Un côté différent du tennis professionnel

Last Word On Tennis sera sur place toute la semaine pour vivre les événements d’un tournoi ITF. Nous espérons pouvoir vous apporter une perspective intéressante sur un autre aspect de la vie dans le tennis professionnel.

Restez à l’écoute du site Web pour les mises à jour quotidiennes du tournoi et certaines fonctionnalités spéciales, y compris des interviews avec des personnes clés telles que les administrateurs, les officiels, les entraîneurs et les joueurs eux-mêmes.

