La vie quotidienne de Milos Raonic en quarantaine

Peu importe votre âge, votre sexe, votre profession ou l’hémisphère dans lequel vous vivez. En ce moment, qui que vous soyez, la chose la plus normale est qu’ils sont confinés à votre domicile, que votre pays est en état d’alerte à cause de l’explosion du coronavirus. Cela affecte également les athlètes d’élite, les meilleurs joueurs de tennis du monde, Milos Raonic, pour mettre un cas du circuit masculin. Le Canadien, installé au Canada pendant ces jours, partage avec ATP comment il traverse ces semaines sans pouvoir jouer ni s’entraîner. Quelles activités de loisirs divertissent l’ancien n ° 3 mondial? Celui de Podgorica les examine dans une structure d’article qu’ils répéteront sûrement avec de nombreux autres joueurs.

Les films: «J’essaie de ne pas en voir beaucoup, nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer et je ne veux pas manquer de choses à voir plus tard. Je recommanderais de regarder M. Ripley’s Talent, quelque chose que je n’aurais probablement pas dit il y a une semaine, mais je parcourais certains films et cela a été une découverte, maintenant j’apprécie à quel point c’est bon. »

Livres: «La lecture est le meilleur moyen de terminer la journée, en particulier après une visualisation à long terme de l’Ipad, d’un ordinateur ou du téléphone, on peut se retrouver un peu étourdi. Lorsque je lis, je reste plus connecté que lorsque je regarde une émission de télévision, un livre requiert toute mon attention. J’ai été longtemps recommandé le mardi avec Morrie par Mitch Alborn, une des lectures que j’avais depuis que j’étais enfant mais ne m’a jamais encouragé à terminer. C’était très émouvant à faire, donc je le recommande à tout le monde. »

Musique: «Par-dessus tout, j’écoute beaucoup de musique ancienne, des chansons de Sam Cooke ou Bob Dylan. Je n’écoute jamais de musique qui me dérange trop, je préfère des chansons un peu plus calmes.

Jeux video: «Je teste les consoles de jeux depuis quelques jours, en fait, je n’ai pas essayé de jeux vidéo depuis au moins quatre ans. Je pensais que ce serait quelque chose qui m’aiderait à tuer le temps, à me distraire, même si je ne pense pas que ce soit quelque chose que j’installerai dans ma routine quotidienne. J’ai joué beaucoup de NBA2K, je prends habituellement les Raptors de Toronto, moins quand je joue avec des amis que nous le faisons avec des équipes aléatoires. Je me connecte avec des gens du même fuseau horaire quand j’ai du temps libre pendant la journée, alors je profite des jours ».

Message final: «La chose la plus importante en ce moment est de respecter ce que chaque gouvernement leur demande, de rester chez eux, de tirer le meilleur parti de ce qu’ils ont autour d’eux, mais toujours dans leur état confiné et avec les gens qui vous entourent. Vous devez prendre soin du reste des gens, peu importe qu’ils soient le voisin ou quelqu’un qui est à l’autre bout du pays. Les gens doivent être sérieux sur le sujet, comprendre ce qui se passe. La vie de chacun change en ce moment et ce processus doit être respecté. »

