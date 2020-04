La ville de New York augmente le nombre de lits dans un hôpital temporaire sur le site ouvert des États-Unis

L’USTA Billie Jean King National Tennis Center, qui accueille le tournoi de tennis de l’US Open Grand Slam, augmentera la capacité de son hôpital de fortune de 350 lits à 470 lits pour aider à lutter contre les coronavirus à New York.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé cette nouvelle lors de sa conférence de presse mercredi. «La semaine dernière, j’étais au Centre national de tennis Billie Jean King dans le Queens. Ce que vous avez regardé alors, c’était un tas de courts de tennis, des courts de tennis en salle.

À l’heure actuelle, il est en train d’être converti en établissement hospitalier. Nous allons commencer à recevoir des patients cette semaine. Nous convertirons 20 lits dans le nouvel établissement en soins intensifs… il s’agit de continuer à aller plus vite, d’ajouter plus, pour nous assurer que nous pouvons servir les personnes dans le besoin exactement quand elles en ont besoin.

Daniel Zausner, le directeur des opérations de l’USTA BJK NTC, a également confirmé la nouvelle. L’hôpital de fortune est en cours de construction à l’intérieur du centre d’entraînement intérieur du National Tennis Center, où il y a actuellement 12 courts et environ 100 000 pieds carrés d’espace.

Le stade Louis Armstrong, qui est le deuxième plus grand stade du Centre national de tennis Billie Jean King, est également utilisé pour préparer des colis de repas à envoyer aux patients, aux travailleurs et aux écoliers. Actuellement, 25 000 colis sont produits par jour, chaque colis comprenant deux jours de petit-déjeuner, déjeuner et dîner. New York est l’une des régions les plus touchées des États-Unis en raison de la pandémie de COVID-19.