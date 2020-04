«La volée de Roger Federer est sous-estimée»

Au cours d’une session LIVE ces derniers jours, Novak Djokovic et Andy Murray ont parlé de plusieurs de leurs collègues sur le circuit ATP. Lors de la construction de leur joueur de tennis idéal en tirant les meilleurs coups des différents joueurs, le phénomène serbe n’a pas eu trop de doutes pour identifier Roger Federer comme le meilleur près du filet.

«Roger. Je veux dire qu’il serait certainement là. Je veux dire qu’il est l’un des joueurs les plus complets à avoir jamais joué. Nous savons tous combien il est génial. Je pense que c’est un peu sous-estimé. Je ne sais pas si les gens parlent vraiment de sa capacité à proposer un service et une volée; jeu précis aux moments les plus difficiles du match, contre nous (grands joueurs).

Il n’était vraiment pas intimidé autant par le retour. Il se placerait, surtout sur les surfaces plus rapides, il perturberait votre rythme “- a déclaré le numéro un mondial. Federer et Djokovic se sont affrontés 50 fois, Djokovic menant 27-23 (11-6 en Grand Chelem).

Djokovic mène 13–6 en finale. Leurs matchs comprennent un record de 17 matchs du Grand Chelem, dont 5 finales, plus un record de 11 demi-finales. Federer a dominé lors de ses premiers matchs, mais Djokovic a pris la tête du duel en 2016, grâce à un record de 21-10 depuis 2011.

Un aspect notable de la rivalité est leur capacité à se battre un jour donné, y compris le jeu du Grand Chelem, ce qui en fait l’une des rivalités les plus compétitives et les plus égalées de l’ère ouverte. À ce jour, Federer est le seul homme à avoir battu Djokovic dans les quatre tournois majeurs, et de même Djokovic est le seul homme à avoir battu Federer dans les quatre tournois majeurs.

À ce titre, ils ont disputé de nombreux matchs acclamés au fil des ans, le plus important étant la finale de Wimbledon 2019, la plus longue finale de l’histoire de Wimbledon.