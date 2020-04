La WTA annonce de bonnes nouvelles pour les joueurs malgré les déceptions constantes du coronavirus

La WTA pourrait enfin avoir de bonnes nouvelles pour les joueurs qui ont subi d’énormes pertes financières. Cela est dû à l’annulation des tournois riches en cash. La tournée a déclaré qu’ils envisageaient une prolongation de la saison 2020. De plus, une augmentation des gains des joueurs s’ils réussissent à s’étendre.

Actuellement, toutes les grandes tournées, dont ITF, ATP et WTA, sont reportées au 7 juin.

WTA a confirmé la même chose dans une déclaration à .. Voyons les détails de cette déclaration.

Qu’a dit la WTA?

La déclaration de la WTA est une reconnaissance de la responsabilité qu’elle a envers le bien-être financier des joueurs –

La WTA travaille avec diligence avec nos tournois pour maximiser les possibilités de gains lorsque le circuit de tennis professionnel est en mesure de reprendre et envisage une extension de la saison actuelle de 44 semaines pour permettre à plus de tournois d’avoir lieu. Nous espérons sincèrement revenir sur le terrain dès que possible – lorsque la santé et la sécurité ou nos joueurs, fans et staffs pourront être garantis, nous serons de retour en compétition. Nous souhaitons qu’il y ait un moyen de compenser tout le monde, en particulier ceux qui en ont le plus besoin, au niveau auquel ils s’attendaient, mais les besoins sont si grands et la WTA, malheureusement, n’est pas en mesure de le faire. »

WTA a révélé qu’ils savaient que les joueurs dépendent des paiements qu’ils gagnent. Par conséquent, ils se sont engagés à redémarrer la tournée. Cela se produira dès que la pandémie se retirera et que l’occasion se présentera.

«Les joueurs de tennis professionnels sont des entrepreneurs indépendants et non des employés de la WTA. En conséquence, la rémunération d’un joueur est basée sur la compétition sur le terrain et lorsque les tournois ne sont pas organisés, cela met une pause sur leur principal flux de revenus. “

“La WTA reconnaît pleinement les défis auxquels ces athlètes sont confrontés ainsi que les défis similaires auxquels sont confrontés des millions de personnes à travers le monde au cours de cette situation sans précédent”.

Il est rafraîchissant d’entendre que l’organisation a trié les choses. Avec le vacarme habituel du manque de coordination entre les corps de tennis, tout changement est difficile à réaliser. Espérons que d’autres organes s’inspireront de cette décision.