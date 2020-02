La WTA annonce des changements importants dans le calendrier 2020

Plus tôt cette année, le tournoi de Nuremberg a annoncé sa fermeture en ne pouvant organiser l’événement faute de sponsors. Ce fut un grave problème dans le calendrier Wta pour la tournée de terre battue et ils ont commencé à déplacer des fils pour essayer de tout reconstruire et il est devenu officiel que Rabat il occupera la place de Nuremberg, la semaine avant Roland Garros. Ainsi, dans la semaine du 27 avril au 2 mai, date à laquelle Rabat devait se tenir, un seul tournoi aura lieu, celui de Prague, qui sera le seul événement organisé juste avant Madrid.

