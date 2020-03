La WTA annule les tournois de Bogota et Guadalajara

La Women’s Tennis Association (WTA) a annulé deux tournois – l’un en Colombie et l’autre à Guadalajara – en raison de la pandémie COVID-19. La WTA Tour a publié la déclaration suivante concernant l’annulation – Les gouvernements colombiens locaux et nationaux ont pris des mesures aujourd’hui pour annuler tous les événements sportifs publics et privés de plus de 500 personnes, ainsi que pour imposer des fermetures de frontières internationales et des restrictions de voyage en raison de la épidémie de coronavirus.

À ce titre, la Copa Colsanitas à Bogota n’aura pas lieu. De plus, le WTA 125k à Guadalajara, au Mexique, a été annulé. Nous sommes déçus que ces événements ne puissent pas avoir lieu, mais la santé et la sécurité seront toujours prioritaires. Plus tôt jeudi, il a été annoncé que ni le Miami Open ni le Volvo Car Open – tournois organisés respectivement à Miami et à Charleston – n’auraient lieu en raison de préoccupations concernant l’épidémie de COVID-19.

Steve Simon, président-directeur général de la WTA, a déclaré: «En raison des problèmes de sécurité et de santé entourant le coronavirus, ainsi que des restrictions de voyage imposées à l’entrée aux États-Unis depuis l’Europe, le Miami Open et le Volvo Car Open de Charleston ne seront pas organisés. en ce moment.

Il n’y a rien de plus important que de protéger la santé de nos joueurs, de notre personnel, de nos bénévoles et de nos fans qui assistent à nos événements, ainsi que du grand public. Nous sommes déçus mais la décision a été prise dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, qui est la priorité absolue.

La WTA, en collaboration avec nos joueurs et les leaders du tournoi, prendra une décision dans la semaine à venir concernant la saison européenne sur terre battue ». La Copa Colsanitas devait avoir lieu du 6 au 12 avril tandis que l’Abierto Zapopan devait avoir lieu du 16 au 21 mars.