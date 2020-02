La WTA annule l’ouverture de Xi’an en raison d’une épidémie de coronavirus

Le WTA Tour a annulé le tournoi de tennis féminin Xi’an Open prévu le mois prochain en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus. L’événement en dur fait partie de la série WTA 125K et devait se jouer du 13 au 19 avril.

Le tirage devait comprendre 32 joueurs en simple et 16 équipes en double. L’épidémie du virus a causé la mort de plus de 2 200 personnes et infecté plus de 75 000 en Chine après être apparue à la fin de l’année dernière à Wuhan, dans la province du Hubei.

La tournée WTA a déclaré qu’elle surveillait la situation avant les tournois qui sont prévus sur leur calendrier pour la seconde moitié de la saison. Actuellement, des événements de la WTA devraient se tenir à Zhengzhou, Jiangxi, Guangzhou, Wuhan, Pékin, Tianjin et Zhuhai en septembre et octobre.

La finale féminine de fin de saison qui met en vedette les huit meilleures joueuses en simple et en double se déroule à Shenzhen du 1er au 8 novembre. Un porte-parole de la WTA a déclaré: “Nous continuons à communiquer avec les experts médicaux à mesure que les informations évoluent sur ce virus, et nous travaillerons en étroite collaboration avec eux pour surveiller la situation.”

Il s’agit du deuxième événement de tennis touché par le virus en Chine. La Fédération internationale de tennis a déplacé l’événement de la Fed Cup Asie / Océanie du groupe I mettant en vedette la Chine, Taïwan, l’Indonésie, la Corée du Sud et l’Ouzbékistan de Dongguan à Nur-Sultan au Kazakhstan début février, mais l’événement a été reporté après que le Kazakhstan a refusé de servir de remplaçant. hôtes.

L’équipe chinoise de Coupe Davis s’est également retirée d’une égalité en Coupe Davis. L’équipe chinoise devait se rendre en Roumanie pour les séries éliminatoires du 6 au 7 mars, mais ne pourra pas le faire en raison de «restrictions accrues» en réponse à l’épidémie, à la suite de quoi la Roumanie se qualifiera pour le Groupe mondial I en tant que résultat.