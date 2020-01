La WTA autorisera le coaching sur le terrain pour la période d’essai en 2020

La tournée WTA permettra un coaching sur le terrain cette saison, l’expérience débutant aux championnats hors taxes de Dubaï et à l’Open de Hongrie en février, selon ESPN. L’essai se poursuivra lors de tous les événements WTA Premier et internationaux cette saison.

La WTA a déclaré à ESPN: “Le nouveau procès permettra aux entraîneurs d’entraîner leur joueur sous la forme qu’ils entraînent actuellement sans être pénalisé. Que ce soit des mots d’encouragement verbaux ou quelques mots lorsque leur joueur est du même côté du terrain. à tous les signaux de la main, un tel entraînement tel qu’il a lieu maintenant à partir de la boîte sera autorisé. “

La WTA a déclaré que les règles étaient en train de changer car elles étaient difficiles à réglementer et cela se produisait déjà dans de nombreux cas. Plusieurs entraîneurs de grands noms sont d’avis que la même chose devrait être autorisée. Patrick Mouratoglou, entraîneur de Serena Williams, était d’avis que cela devrait être autorisé car tout le monde le fait déjà.

Darren Cahill, l’entraîneur de Simona Halep, a déclaré: “Je suis pour ça”, a déclaré l’Australien. “Je suis grand sur la tradition. Je suis vieux. Donc j’aime toute la tradition du tennis et du face à face et de la résolution de problèmes et ce que vous essayez de faire.

Mais je pense que nous évoluons en tant que sport. “Grands Chelems, mis à part, nous avons les quatre Grands Chelems, c’est très bien. Mais pour l’ATP et la WTA, nous devons évoluer. Et je pense que le coaching dans ces événements est important.

Je pense qu’ils peuvent aller plus loin et en faire plus. Je pense qu’en tant qu’industrie, industrie des entraîneurs de tennis, il est important que nous évoluions et que nous le fassions. Je suis vraiment pour ça. Je pense que la WTA fait une bonne chose. Même aujourd’hui, vous savez, si on me permettait d’entraîner aujourd’hui, vous seriez surpris du peu de coaching que les entraîneurs feraient s’ils étaient autorisés à le faire.

La raison pour laquelle il se passe probablement beaucoup de choses en ce moment est que vous n’êtes pas autorisé à le faire, vous essayez donc de faire passer le message de coaching sournois. Mais si vous étiez autorisé à le faire, c’est une ligne simple: Hé, Simona, tenez votre ligne.

OK, c’est du coaching. Mais ce n’est pas un entraînement exagéré. “L’ancien numéro un mondial, Mats Wilander, commentateur d’Eurosport, a déclaré que cela se passait de toute façon. Nous avons vu l’affaire avec Serena et Patrick Mouratoglou qui ont mis le problème au premier plan.

Pour moi c’est bien d’avoir [coaching] de la ligne de touche, tant qu’il ne devient pas trop fort et verbal sur tout le terrain, mais ce n’est pas comme l’autre joueur l’entend. Avec les différentes langues parlées, le seul problème est que vous ne pouvez pas le contrôler depuis la touche.

Pour moi, c’est un grand appel de la WTA. “Cahill pense que la nouvelle règle pourrait en fait produire des résultats inattendus. La WTA a également confirmé que le coaching sur le terrain, qui a été introduit par la WTA en 2008, continuera à rester sur la tournée.