La WTA est en discussion pour payer ses membres à part entière. Voici combien …

L’ancienne capitaine de la Fed Cup britannique, Judy Murray, a déclaré qu’il valait peut-être mieux annuler la saison 2020 et relancer le calendrier du tennis à partir de janvier 2021, dans une colonne du Sunday Post. Murray dit que la pandémie mondiale et les restrictions de voyage rendront plus difficile la reprise de la tournée en 2020, mais est heureux que la Lawn Tennis Association et la Women’s Tennis Association s’efforcent de fournir un soutien à leurs membres.

“Plutôt que d’essayer de reporter, de réorganiser et d’entasser la fin de l’année avec des tournois, il me semble plus logique d’annuler presque 2020, en redémarrant en janvier avec une table rase. Dans un avenir prévisible, il y aura beaucoup de restrictions de voyage et j’imagine que les joueurs et les officiels hésiteront à visiter certains pays par crainte que le virus ne soit toujours en fuite, donc, jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin, cela pourrait prendre beaucoup plus de temps pour remettre le Tour sur la bonne voie.

Donc, en cette période vraiment difficile pour les joueurs, les entraîneurs et les administrateurs, il est bon de voir que certains des organes directeurs du tennis international ont commencé à fournir un soutien là où cela est nécessaire. Il a été annoncé tard vendredi que la Lawn Tennis Association, en consultation avec Tennis Scotland et Tennis Wales, utilisait des subventions et des prêts sans intérêt pour réserver 20 millions de livres sterling aux sites, entraîneurs et officiels touchés par la pandémie.

Axé sur la protection du sport au niveau de la base, le financement a également été mis en place pour soutenir les joueurs de tennis professionnels de rang inférieur qui sont responsables de tous leurs propres coûts d’entraînement et de compétition et dépendent du prix limité des tournois pour poursuivre leurs objectifs dans le sport.

De plus, la Women’s’s Tennis Association est également en discussion pour donner à ses membres à part entière 2 500 $ chaque mois. Lorsqu’une saison entière est anéantie, ce soutien est vital, sinon nous pourrions constater que les joueurs sur les premiers échelons de l’échelle professionnelle ainsi que les clubs et entraîneurs locaux ferment leurs portes, il est donc fantastique de voir ces deux organes directeurs diriger le chemin.

Murray ajoute qu’elle n’a pas été surprise d’entendre l’annulation de Wimbledon après le transfert des Jeux olympiques de Tokyo à 2021. Elle dit: “Après des semaines de spéculations et de rumeurs, le All England Lawn Tennis Club a officiellement annoncé l’annulation des championnats de Wimbledon cet été.

Bien qu’il soit incroyablement décevant de perdre l’un des points forts du calendrier sportif, la décision n’a pas été une surprise – une fois que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés à l’année prochaine, je savais que Wimbledon allait inévitablement emboîter le pas.

Les grands événements sportifs mondiaux rassemblent des joueurs, des officiels, des bénévoles, des administrateurs, des médias, des entrepreneurs et, bien sûr, des fans du monde entier. En tant que tels, ils présentent un risque énorme pour la santé publique et cela doit être la priorité de tout le monde en ce moment.

C’est la première fois que Wimbledon est annulée depuis la Seconde Guerre mondiale, et pendant ces années de guerre, elle a été utilisée comme cour de ferme pour la culture et l’élevage de porcs, lapins, oies, canards, poules et ânes. Au cours des dernières semaines, il y avait des spéculations selon lesquelles Wimbledon pourrait suivre l’exemple de l’Open de France et reporter à plus tard dans l’année.

Mais le report allait toujours être impossible pour Wimbledon. Pour commencer, l’herbe est une surface vivante et, dans notre climat, les courts ne sont jouables qu’à une certaine période de l’année. Et si vous attendez jusqu’à l’automne, il y a moins de lumière du jour et plus de risques de mauvaises conditions météorologiques – c’est un événement en plein air, après tout. ”