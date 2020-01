La WTA permettra le coaching depuis les tribunes

La Wta toujours innovant, mettra en œuvre une nouvelle et nouvelle norme en 2020 et c’est qu’à partir du mois de février, déjà des tournois de Dubaï et de l’Open de Hongrie, ils vont essayer le coaching des tribunes par les entraîneurs avec leurs joueurs. “Le test permettra aux entraîneurs de parler à leurs joueurs depuis les tribunes sans être pénalisés”, a indiqué la WTA recueillie exclusivement par ESPN. De cette façon, nous pouvons voir les techniciens instruire les joueurs depuis leur loge sans que l’arbitre pénalise le joueur et évite ainsi des situations comme celle vécue en finale de l’US Open 2018, lorsque Serena Williams a perdu ses nerfs après un avertissement en coaching par Carlos Ramos. C’est une mesure révolutionnaire qui pourrait établir un avant et un après dans le monde du tennis.

.