La WTA pourrait prolonger la saison 2020 afin de donner un coup de pouce financier aux joueurs

La Women’s Tennis Association (WTA) et les tournois explorent différentes options pour aider à «maximiser les possibilités de gains» des joueuses à la reprise du sport.

Le tennis est sur une pause prolongée en raison de la pandémie de coronavirus et les autorités ont fixé au 8 juin, qui marque le début de la saison sur gazon, une date de retour possible.

Il y a également une grande possibilité que le hiatus puisse être prolongé et entraîner l’annulation de plus de tournois.

Le tennis a toujours été un sport sans jeu, sans rémunération et les joueurs, en particulier ceux qui sont plus bas dans le classement et sans grands sponsors, subiront de grosses pertes financières au cours des prochains mois.

Cependant, la WTA cherche des moyens d’aider les joueurs.

“La WTA travaille avec diligence avec nos tournois pour maximiser les possibilités de gains lorsque le circuit de tennis professionnel est en mesure de reprendre et envisage une extension de la saison actuelle de 44 semaines pour permettre à plus de tournois d’avoir lieu”, ont-ils déclaré à . dans un communiqué.

“Nous espérons sincèrement revenir sur le terrain dès que possible – lorsque la santé et la sécurité ou nos joueurs, fans et staffs pourront être garantis, nous reprendrons la compétition.”

La WTA a expliqué que, même s’ils aimeraient venir à la rescousse des joueurs, ils ne sont pas en «position financière» pour le faire.

“Nous souhaitons qu’il y ait un moyen de compenser tout le monde, en particulier ceux qui en ont le plus besoin, au niveau auquel ils s’attendaient, mais les besoins sont si grands et la WTA n’est malheureusement pas en position financière pour le faire”, a déclaré la WTA. .

«Les joueurs de tennis professionnels sont des entrepreneurs indépendants et non des employés de la WTA. En conséquence, la rémunération d’un joueur est basée sur la compétition sur le terrain et lorsque les tournois ne sont pas organisés, cela met une pause sur leur principal flux de revenus.

“La WTA reconnaît pleinement les défis auxquels ces athlètes sont confrontés ainsi que les défis similaires auxquels sont confrontés des millions de personnes à travers le monde au cours de cette situation sans précédent.”

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.