La WTA recueille plus de 53 000 $ pour une œuvre caritative contre le cancer du sein

Le GSB Thailand Open a collecté plus de 1,6 million de THB (environ 53 000 $ US) pour la Fondation Queen Sirikit Center for Breast Cancer, selon le site Web de la WTA Tour. Lors de la cérémonie de clôture du tournoi, Proudputh Liptapanlop de Proud Group a remis à l’organisme de bienfaisance un chèque de 1 million de THB qui a été collecté grâce à la vente de billets tout au long de la semaine, tandis que le partenaire organisateur APG a fait un don de 311 224 THB (10 000 $).

Le même montant a été égalé par les organismes de bienfaisance de la WTA – portant le total à plus de 1,6 million de THB, soit environ 53 000 $ US. Le tournoi a également favorisé la sensibilisation à la maladie en peignant les courts de match en rose et le thème #gopink, qui a été promu toute la semaine à Hua Hin.

La Queen Sirikit Center for Breast Cancer Foundation travaille en Thaïlande pour sensibiliser les femmes à la sensibilisation au cancer du sein et fournir des soins médicaux et sociaux aux femmes souffrant de la maladie. Finola Chatamra, conseillère honoraire de la Fondation, a déclaré: “Notre mission lorsque nous avons créé la Fondation était de lever la barre des soins pour le cancer du sein en Thaïlande et de la rendre accessible à tous dans le pays, de Sa Majesté la Reine Sirikit à tous les membres de la société. .

La Fondation finance l’envoi de médecins à l’étranger pour se former, garantissant que nous avons le meilleur équipement de pointe et la bonne philosophie de soins pour les patients. Nous tendons la main aux bidonvilles et faisons beaucoup d’éducation et de dépistage pour les femmes les plus pauvres qui n’ont aucune possibilité de dépistage ou qui ont trop peur.

Nous allons dans les communautés et amenons tous les enfants pour manger et participer à des activités amusantes pendant que nous travaillons avec les femmes. Nous avons amené 51 femmes et enfants, dont certains n’avaient jamais passé une journée ou vu la mer, à Hua Hin pour s’amuser au parc aquatique Vana Nava et à la plage, puis regarder le tennis et voir toutes les grandes choses qui étaient fait pour les soutenir lors du tournoi.

Nous sommes très reconnaissants des dons reçus aujourd’hui. Cela ira directement au financement de notre Pink Park, un centre de soins à Minburi, non loin de Bangkok, que nous avons construit qui accueille les femmes les plus vulnérables, qui vivaient peut-être sous une autoroute tout en subissant une radiothérapie.

Ils peuvent rester et être soignés pendant leur traitement ou dans le pire des cas, ils ont un endroit où mourir dans la dignité, ce qui pourrait ne pas être le cas s’ils vivaient dans la rue. “Le tournoi a été remporté par la tête de série n ° 5 Magda Linette, de Pologne, qui a battu l’adolescente suisse Lionie Kung 6-3, 6-2 en finale.