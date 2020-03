La WTA vise à concourir à nouveau en juin

La pandémie de coronavirus raccourcit le nombre de tournois sur le calendrier du tennis. Après avoir rencontré le report de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 Pour l’année suivante, la question est de savoir ce qui va se passer avec les circuits ATP et WTA et quand va-t-il reprendre. Cela arrivera-t-il en juin? Va-t-elle reprendre plus tard? La WTA a publié aujourd’hui une déclaration dans laquelle elle parle des possibilités et confirme que cette organisation ne dispose pas de fonds financiers suffisants pour aider les joueurs de tennis qui ont un besoin urgent de soutien monétaire à s’auto-approvisionner.

La WTA prévoit d’étendre un peu plus le calendrier féminin afin que plus de tournois puissent être joués: “La WTA s’efforce constamment de tirer le meilleur parti du calendrier. Nous envisageons de prolonger un peu plus le calendrier de 44 semaines afin de permettre au plus grand nombre possible de tournois de se jouer afin que l’effet économique ne soit pas plus perceptible et qu’il n’y en ait pas autant. “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par ..

La WTA et l’ATP ont initialement prévu de reprendre le 7 juin, bien que de nombreux experts pensent que la situation durera au moins un mois de plus: “Nous espérons pouvoir retourner sur le terrain dès que possible. Nous ne le ferons pas tant que nous n’aurons pas la pleine assurance que nos joueurs, fans et tout le personnel du tournoi sont en sécurité et ne risquent pas d’être infectés par le coronavirus.”

Un des problèmes auxquels de nombreux joueurs de tennis doivent faire face est qu’ils ne génèrent actuellement pas de bénéfices car ils ne jouent pas de tournois, ce que la WTA prétend être incapable de faire quoi que ce soit: “Je souhaite que nous puissions trouver un moyen de récompenser tous ceux qui en ont besoin comme ils le méritent vraiment, mais les besoins sont si grands que la WTA n’est malheureusement pas en position financière pour pouvoir s’en occuper”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

Quand pensez-vous que l’activité de tennis reviendra? 4 juin ou plus tard? Nous vous lisons …

