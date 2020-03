L’Académie Rafa Nadal ordonne à tous les joueurs et entraîneurs itinérants de revenir à l’Académie

La Rafa Nadal Academy a ordonné à tous les joueurs et entraîneurs itinérants de retourner à l’Académie au milieu de la menace COVID, selon Rappler.com. À la suite de la même chose, les frères et sœurs de tennis des Philippines Alex et Miko Eala ont été retirés de leurs tournois respectifs, selon leur père Mike Eala.

Mike Eala a déclaré à Rappler par SMS: “L’Académie Rafa Nadal a ordonné à tous les joueurs et entraîneurs itinérants de retourner à l’Académie au milieu de la menace COVID. Les cours ne sont pas suspendus car ils se trouvent dans un environnement confiné au sein de l’académie.”

Les deux frères et sœurs ont été étudiants à l’Académie Rafael Nadal de Majorque, en Espagne, avec Miko, tous prêts à obtenir leur diplôme en 2020. Alex Eala, 14 ans, qui a remporté le tournoi de l’Open d’Australie junior féminin en double cette année, devait participer au premier tour. du W15 Monastir Magic Tours le mercredi 11 mars, mais s’est retiré de l’événement à la dernière minute tandis que son frère Miko avait atteint les quarts de finale du tournoi J2 Santo Domingo Copa Merengue mais s’était également retiré.

Le BNP Paribas Open à Indian Wells a déjà été annulé en raison de la pandémie de COVID-19 et d’autres tournois de tennis dans les semaines à venir devraient également être annulés en raison de la même chose. L’Europe est l’une des régions les plus touchées au monde, avec de nombreux tournois alignés pendant la saison sur terre battue – y compris de grands tournois sur terre battue en Allemagne, en Italie et à Monte-Carlo avant l’Open de France.

Les officiels du tennis surveillent de près la situation et fourniront des directives plus actualisées pour leurs événements à temps.