L’Académie Rafa Nadal vitale pour l’avancement du tennis au Koweït

Le président de la Fédération koweïtienne de tennis (KTF), Cheikh Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a déclaré que l’Académie Rafa Nadal est vitale pour l’avancement du tennis au Koweït, dans une interview accordée à Kuna. Ahmad Al-Jaber a déclaré que cette académie permettra aux talents locaux d’émerger dans le tennis, et aidera à produire les prochaines générations de champions au Koweït et Nadal lui-même sera sur place pour l’inauguration de l’académie au Sheikh Jaber Al-Abdullah Al- Complexe international de tennis de Jaber Al-Sabah.

Nadal jouera un match d’exhibition avec son compatriote espagnol David Ferrer pour l’inauguration de l’académie, qui aidera à la formation des participants et des joueurs hommes et femmes, en plus de former des équipes nationales en collaboration avec KTF, et sous la supervision de très expérimentés entraîneurs dans le jeu.

La KTF organisera des championnats locaux tout au long de l’année en coopération avec l’Académie pour offrir des expériences qui profitent à l’équipe nationale. Le complexe comprend 18 courts de tennis, dont neuf sont couverts, le stade principal intérieur pouvant accueillir 5 000 spectateurs, tandis que le stade extérieur principal peut accueillir 1 500 personnes.

Il dispose également d’un hôtel de 300 chambres et d’installations spéciales pour le tennis. Le Complexe accueillera son premier tournoi, les 3e Gulf Sports Games en avril prochain. Lors d’une conférence de presse pour l’académie, Rafael Nadal a donné un message vidéo, disant: “Je suis personnellement très heureux d’ouvrir l’Académie au Koweït.

Nous travaillons dur pour créer les bons programmes pour les enfants et nos membres, favorisant un fort développement du tennis dans toute la région. A très bientôt. “Pendant ce temps, Toni Nadal, qui a été l’ancien entraîneur de Rafael Nadal, a déclaré que l’Académie en Espagne avait formé des experts du tennis du monde entier dans les meilleures compétences techniques et éthiques.

Nuno Marques, l’entraîneur très expérimenté de l’Académie, qui sera le chef du tennis à l’Académie du Koweït, a déclaré que son objectif ultime est de produire un futur champion de tennis koweïtien. “La méthodologie de Rafa Nadal comprend cinq sections principales: entraînement au tennis, entraînement physique, entraînement mental, nutrition et compétition. Nous apportons cette méthode au Koweït