L’Académie Rafael Nadal au Koweït accueille un tournoi

La fille indienne Sai Harshita Adivi (Khushi) a remporté la catégorie Filles U-16 dans la compétition de tennis dirigée par la Rafa Nadal Academy au Koweït. L’Académie Rafael Nadal a été lancée au Complexe international de tennis Sheikh Jaber Al-Sabah à Al-Zahraa en présence de Rafael Nadal et David Ferrer ainsi que de nombreux dignitaires de haut niveau.

Rafael Nadal lui-même a remis le trophée à Harshita lors d’une cérémonie qui s’est tenue dans la nouvelle installation près du centre commercial 360. Nadal a remis le trophée en présence du membre royal du Koweït Son Altesse de Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah à la Rafa Nadal Academy Kuwait.

Originaire d’Andhra Pradesh en Inde, Harshita étudie en classe 9 au FAIPS (DPS) Ahmadi. Plus tôt, l’Académie Rafal Nadal a été inaugurée en présence du président de l’Assemblée nationale, Marzouq Al-Ghanim, ministre de l’information et ministre d’État à la jeunesse.

Mohammad Al-Jabri, président du Comité olympique du Koweït, Sheikh Fahad Nasser Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, directeur général de l’autorité publique pour le sport Humoud Flaiteh et son adjoint Saqar Al-Mulla, gouverneur de Hawalli Sheikh Ahmad Nawaf Al-Sabah et un certain nombre de Cheikhs, fonctionnaires et dignitaires.

L’événement a également vu un match d’exhibition entre les anciens coéquipiers de la Coupe Davis Rafael Nadal et David Ferrer. Le complexe comprend 18 courts de tennis, le court principal intérieur accueille 5000 spectateurs, tandis que la capacité extérieure est de 1500.

Le complexe contient également un hôtel de 300 chambres et des équipements spéciaux pour le tennis ainsi que le siège de la Fédération de tennis du Koweït. Les courts sont bien équipés conformément aux normes de classe mondiale.