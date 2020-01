L’acteur Emilio Solfrizzi défie Roger Federer dans One Man Show «Roger»

L’acteur populaire Emilio Solfrizzi sera le principal acteur d’un one-man show appelé Roger qui se tiendra à l’ABC Theather de Catane, selon Catania Today. Le spectacle est écrit et réalisé par Umberto Marino et sera mis en scène les samedi 11 et dimanche 12 janvier et sera ensuite répété du 17 au 19 janvier.

Dans l’émission, l’action se déroule entièrement sur un court de tennis et représente un match imaginaire entre un numéro deux générique et le n ° 1 imbattable de tous les temps – un champion nommé Roger (référence explicite au champion suisse, Roger Federer).

Solfrizzi a commenté: «J’ai toujours été du côté du numéro deux. Nous sommes tous, dans la logique de la vie, nous n’avons pas de nom. Roger n’est pas un adversaire à battre mais un seul à affronter. L’émission se veut être une comparaison avec l’impossible, la tentative de trouver un sens à la vie en dépit d’être numéro deux.

Un numéro deux qui se bat et transpire pour le faire, essaie de dépasser ses limites, se mesure avec un modèle plus grand que lui et inaccessible. “L’auteur Umberto Marino a commenté:” En mettant le texte sur scène avec Emilio Solfrizzi, nous avons réalisé que nous pourrions relever les enjeux de notre pari en visant une représentation entièrement confiée à la centralité du mot et de l’acteur.

Je me suis souvenu de la “cuntastorie”, une forme archaïque d’acteur sicilien total dont Pitré raconte, un acteur de rue avec trois bancs pour le public et deux épées, les seuls accessoires pour raconter et représenter toute l’histoire à son public.

Donc, renforcé par l’interprète que j’avais, j’ai commencé à supprimer et à simplifier, jusqu’à ce que seules les quelques lignes blanches qui dessinent un court de tennis et deux chaises restent sur la scène, celles sur lesquelles reposent les joueurs de tennis ”