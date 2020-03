L’actualité des JO de Tokyo donne au tennis une raison de se réjouir

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 devraient être reportés au milieu des effets néfastes de la pandémie de coronavirus. Cette information a été confirmée par le membre le plus âgé du CIO, Dick Pound, dans une interview exclusive à USA Today.

Pound a déclaré que l’événement sera reporté à 2021 et que les détails seront définis dans les quatre prochaines semaines. Notamment, Pound est l’un des membres les plus influents depuis des décennies.

Sur la base des informations dont dispose le CIO, le report a été décidé. Les paramètres pour l’avenir n’ont pas été déterminés, mais les Jeux ne commenceront pas le 24 juillet, autant que je sache. »

“Cela se fera par étapes”, a-t-il déclaré. “Nous allons reporter cela et commencer à traiter toutes les ramifications de ce mouvement, qui sont immenses.”

Quel sera l’impact du report des Jeux Olympiques de Tokyo sur le monde du tennis?

Cette annonce peut apporter des changements majeurs aux horaires de toutes les stars du tennis. D’abord et avant tout, Roger Federer est à la fin de sa carrière. Le maestro suisse pourrait prendre sa retraite cette année. Ce qui signifierait qu’une médaille d’or en simple aux Jeux olympiques pourrait bien devenir la plume qui manquera toujours à sa casquette.

Dick Pound

En revanche, Rafael Nadal aimerait ajouter une autre médaille d’or à son exploit de Pékin. L’Espagnol est toujours le seul parmi les 3 grands à remporter une médaille d’or olympique. Fait intéressant, la star olympique la plus titrée de notre génération, Andy Murray pourrait se mettre en bien meilleure forme d’ici 2021 pour défendre sa couronne.

Cependant, l’un des plus grands impacts sera sur la participation. La plupart des tournois de tennis ont été reportés en raison de la menace du coronavirus. De plus, l’US Open et le French Open se déroulent désormais à une semaine d’intervalle. Cela sort les Jeux olympiques dans un scénario très particulier avec ses dates à couteaux tirés maintenant avec de nombreux événements de tennis. De nombreuses stars pourraient avoir complètement ignoré les Jeux olympiques pour faire face à un calendrier exténuant.

En fait, Novak Djokovic a toujours priorisé l’événement en raison de son calendrier conflictuel. Cette année aurait pu être encore plus difficile. Cependant, cette annonce pourrait bien devenir une bénédiction déguisée pour le tennis.