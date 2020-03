L’AELTC ferme le Wimbledon Museum, Tours, Shop & Community Sports Ground

Le All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) a fermé le musée de Wimbledon et les visites guidées, la boutique et le terrain de sport communautaire, mais ils prévoient toujours que les championnats se tiendront du 29 juin au 12 juillet. Jeudi dernier, l’ATP a annoncé que il suspendait la tournée professionnelle masculine pendant au moins six semaines en raison de l’épidémie de coronavirus, mais beaucoup pensent qu’il n’y aura aucun événement avant juin, lorsque la saison de gazon devrait commencer.

“L’AELTC continue de surveiller la situation des coronavirus et d’y répondre de manière active, en travaillant étroitement avec le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes”, a indiqué l’AELTC dans son communiqué. “Suite à la recommandation du gouvernement aux individus d’éviter les rassemblements sociaux non essentiels et le travail à domicile dans la mesure du possible, l’AELTC a pris la décision de fermer le musée et les visites guidées de Wimbledon, la boutique et le terrain de sport communautaire, tandis que le All England Club et Wimbledon Les installations extérieures du Park Golf Club resteront ouvertes aux membres sur une base partielle uniquement pour le moment.

“Pour le moment, nous continuons de planifier les championnats et la saison sur gazon, et nous avons l’intention de maintenir le domaine avec une équipe limitée sur place, le reste de nos activités commerciales se faisant par télétravail.”

Le PDG d’AELTC, Richard Lewis, espère que Wimbledon aura lieu à l’heure prévue, mais souligne que la santé de toutes les parties vient en premier lieu. “Au cœur de notre prise de décision se trouve notre engagement envers la santé et la sécurité de nos membres, de notre personnel et du public, et nous remercions le gouvernement et les autorités de santé publique pour leurs conseils et leur soutien”, a déclaré Lewis.

“Bien que nous continuions de planifier les Championnats en ce moment, cela reste une situation en constante évolution et nous agirons de manière responsable, dans le meilleur intérêt de la société dans son ensemble. Nous remercions tous nos membres, notre personnel, nos joueurs, nos partenaires, nos sous-traitants et le public. pour leur patience et leur confiance alors que nous continuons à naviguer dans ce défi mondial sans précédent ».