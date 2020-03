L’AELTC organise une réunion d’urgence, un report ou une annulation de Wimbledon est une option

L’AELTC a déclaré qu’elle «poursuivait une évaluation détaillée de tous les scénarios pour les championnats». Cette année, Wimbledon devrait avoir lieu du 29 juin au 12 juillet. La semaine dernière, l’ATP a prolongé la suspension de la tournée jusqu’au 7 juin en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le 8 juin, la saison de gazon devrait commencer, avec des événements à Stuttgart et à ‘s-Hertogenbosch. Cependant, il est loin d’être certain que la saison reprendra en effet le 8 juin. Dans son dernier communiqué, l’AELTC a confirmé que le report et l’annulation des Championnats sont une option.

“Une réunion d’urgence du Conseil principal de l’AELTC est prévue pour la semaine prochaine, et en préparation, nous communiquons étroitement avec la LTA, et avec l’ATP, la WTA, l’ITF et les autres Grands Chelems. La construction des Championnats doit commencer à fin avril “, a indiqué l’AELTC.

“À l’heure actuelle, sur la base des conseils que nous avons reçus des autorités de santé publique, la très courte fenêtre dont nous disposons pour organiser les Championnats en raison de la nature de notre surface suggère que le report n’est pas sans risque et difficulté importants.

Jouer à huis clos a été formellement exclu. “Le PDG de Wimbledon, Richard Lewis, a souligné que la santé de toutes les personnes impliquées vient en premier lieu.” Le défi sans précédent présenté par la crise COVID-19 continue d’affecter notre mode de vie d’une manière que nous pourrions pas imaginé, et nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés au Royaume-Uni et dans le monde “, a déclaré Lewis dans un communiqué publié.

“La considération la plus importante est celle de la santé publique, et nous sommes déterminés à agir de manière responsable à travers les décisions que nous prenons. Nous travaillons dur pour apporter la certitude à nos plans pour 2020 et avons convoqué une réunion d’urgence du Conseil principal de l’AELTC pour la prochaine semaine, au cours de laquelle une décision sera prise ».