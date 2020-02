“Laissez-moi quitter l’Australie tôt” – Serena Williams plaisante sur son Open Open d’Australie

La Fed Cup 2020 en cours offre aux amateurs de tennis des matchs de tennis passionnants. Serena Williams a battu l’ancienne numéro 5 mondiale Jelelna Ostapenko lors d’un match passionnant lors des éliminatoires de la Fed Cup. L’Américain a gagné 7-6 (4), 7-6 (3) pour donner aux États-Unis une avance de 2-0 sur la Lettonie.

Elle a maintenant un dossier invaincu de 14-0 dans la compétition, remontant à ses débuts en 1999.

La course invaincue continue… @ serenawilliams bat Jelena Ostapenko 7-6 (4) 7-6 (3) pour aller 1️⃣4️⃣ #FedCup en simple contre invaincu 👏 pic.twitter.com/NbKh9dEpUy

– Fed Cup (@FedCup) 8 février 2020

Plus tôt, Sofia Kenin a également remporté son match contre Anastasija Sevastova 6-2, 6-2 dans un match assez simple.

Serena Williams de bonne humeur

Williams a enduré quelques moments déchirants au cours des dernières saisons. Elle cherche à égaler le record absolu de Margaret Court dans la plupart des tournois du Grand Chelem. Elle est actuellement coincée le 23, juste un seul Major derrière la Cour australienne.

Le titre de l’Open d’Australie 2017 est sa dernière victoire en Grand Chelem, malgré les finales de Wimbledon et de l’US Open pendant deux années consécutives, 2018 et 2019.

La recherche américaine de la 24e Major se poursuit. Elle n’a pas pu entrer profondément dans l’Open d’Australie 2020, s’inclinant au troisième tour face à Wang Qiang. La très compétitive Serena Williams était, sans aucun doute, livide avec elle-même avec son mauvais début de saison.

Serena Williams (avec l’aimable autorisation de l’USTA)

Cependant, il semble qu’elle ait quitté sa sortie anticipée Down Under. Après sa victoire en deux sets, Williams a rencontré Kathy Rinaldi pour répondre aux questions des médias. Lors de la conférence de presse, un journaliste lui a demandé ce qui l’avait amenée à revenir jouer la Fed Cup maintenant, après 2018. Elle a eu une réponse assez drôle.

«Pour être honnête, j’essaie toujours de jouer. Je viens d’être constamment blessé. L’année dernière, j’ai roulé ma cheville et je suis resté plusieurs semaines. Et puis celui après Miami, j’ai même proposé de venir comme partenaire de frappe mais mon genou était si mauvais. J’ai raté toute la saison sur terre battue jusqu’à l’Open de France. Chaque fois que j’essaie de jouer, quelque chose se passe, alors cette année, je me suis dit que je devais quitter l’Australie tôt pour pouvoir jouer à la Fed Cup.

Serena Williams et le capitaine de la Fed Cup des États-Unis, Rinaldi, ont eu un rire chaleureux au sujet de la plaisanterie. Williams affrontera désormais Anastasija Sevastova tandis que Kenin affrontera Ostapenko.