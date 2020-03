L’Allemagne n’échoue pas et obtient également son passeport pour Madrid

L’équipe allemande de Coupe Davis n’a pas eu besoin d’Alexander Zverev pour accéder à la table finale de cette Coupe Davis 2020. L’égalité s’est terminée dès le premier jour avec un 1-1 grâce aux victoires des deux numéro un. Dans le match de double joué aujourd’hui où l’équilibre serait déséquilibré, le couple allemand formé par Andreas Mies et Kevin Krawietz ils ont réussi à vaincre le duo composé de Ilya Ivashka et Andrei Vasilevski 6-4 et 7-6 (5). Déjà avec 2-1 en sa faveur, l’Allemand Jan-Lennard Struff condamné la cravate battant par un coup franc 6-3 et 6-2 au Bélarus Egor Gerasimov et emmener l’équipe a dirigé Michael Kohlmann vers la photo finale de cette Coupe Davis 2020.

