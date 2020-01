L’Allemagne nomme l’équipe de la Fed Cup sans Angelique Kerber et Julia Gorges

L’équipe allemande de Fed Cup qui affrontera le Brésil en février sera privée de ses meilleures joueuses Angelique Kerber et Julia Gorges. L’égalité aura lieu les 7 et 8 février à Florianopolis. La nouvelle capitaine de l’équipe de la Fed Cup, Rainer, a nommé Laura Siegemund, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam et Antonia Lottner, a annoncé mardi la Fédération allemande de tennis.

Kerber, classée n ° 18 au monde, ne joue pas en raison d’une blessure à la cuisse qui l’a également affectée à l’Open d’Australie de Melbourne. L’ancien numéro 1 mondial a été battu par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova en trois sets lors de la quatrième manche de l’Open d’Australie lundi.

Gorges a choisi de ne pas jouer ce match nul et avait informé l’équipe de son indisponibilité plus tôt. Schüttler a commenté: “Avec ces quatre joueurs, nous avons une équipe compacte et motivée qui a déjà une certaine expérience en Fed Cup.

Je suis convaincu que nous survivrons à la qualification et nous qualifierons pour la finale à Budapest. Bien sûr, c’est dommage qu’Angélique et Julia ne soient pas disponibles, mais avec Angie, la blessure à la cuisse doit guérir complètement. “

Laura Siegemund, 31 ans, classée 72e mondiale, nominée pour la quatrième fois et Tatjana Maria, 87e classée, jouant pour la 13e fois, dirigera l’équipe. Il y aura quatre simples et un double à égalité, tous les matchs étant dans le meilleur des trois sets.

Les matchs auront lieu vendredi et samedi. L’Allemagne et le Brésil se sont affrontés trois fois en Fed Cup, plus récemment, l’équipe allemande a gagné 2-1 à Prague en 1986.