“L’Allemagne tentera à nouveau de battre l’Australie à Brisbane”

Vendredi, la première édition de la toute nouvelle ATP Cup débute, avec 24 pays se disputant le titre à Sydney, Perth et Brisbane. Le groupe F jouera ses matchs à la ronde au Pat Rafter Arena de Sydney, le pays hôte, l’Australie, l’Allemagne, le Canada et la Grèce se battant pour la place en quart de finale.

Ce devrait être un concours stellaire entre le jeune pistolet à venir comme Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Alex de Minaur, Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime, avec Tsitsipas prenant Shapovalov et Zverev qui joue contre de Minaur lors d’une journée d’ouverture le vendredi janvier. 3.

En février 2018, l’Allemagne est devenue le premier pays à vaincre l’Australie lors de la Coupe Davis à Brisbane depuis l’introduction du Groupe mondial en 1981 et Alexander Zverev souhaite prolonger ce parcours et assurer la victoire d’ouverture de son pays à la Coupe ATP contre les adversaires coriaces.

Nick Kyrgios tentera de battre Jan-Lennard Struff lors du premier match avant cet affrontement potentiellement passionnant entre Zverev et de Minaur qui avaient combattu pendant trois heures et 54 minutes à Brisbane il y a deux ans, l’Allemand prévalant lors du décisif décisif du cinquième set. !

Beaucoup de choses ont changé depuis lors et de Minaur est maintenant l’un des prétendants les plus sérieux à percer dans le top 10 en 2020, remportant trois titres ATP dans la saison derrière nous et en recherchant davantage dans les 11 prochains mois.

D’un autre côté, Zverev a réussi à terminer dans le top 10 pour la troisième année consécutive malgré une campagne 2019 médiocre, remportant un petit titre et échouant à franchir la prochaine étape des tournois majeurs ou à rester à un niveau élevé au Masters 1000 événements.

“Nous sommes les seuls à avoir battu l’Australie à Brisbane, non?” Dit Zverev. “Il y a de bons souvenirs de cette semaine de 2018. Je m’en souviens encore et j’espère que nous pourrons en tirer quelque chose. Nous savons que nous pouvons bien jouer sur ce terrain. J’espère que nous pourrons le montrer à nouveau et non seulement battre l’Australie mais les autres pays également. ”