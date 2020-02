L’amélioration de la concentration de Stefanos Tsitsipas est la clé du succès

Les trois derniers hommes à avoir remporté la finale de l’ATP avant Stefanos Tsitsipas ont trouvé la saison suivante une lutte sérieuse. Andy Murray, qui a remporté le titre en 2016, a l’excuse d’une grave blessure à la hanche, dont il a encore du mal à se remettre. Mais le champion 2017 Grigor Dimitrov est une ombre du joueur qu’il était lorsqu’il a remporté ce qui reste le plus grand titre de sa carrière, tandis qu’Alexander Zverev, vainqueur en 2018, a accompli peu de choses en 2019 et n’a redécouvert son jeu que récemment.

Tsitsipas avait semblé suivre la même voie après un début d’année terne. Il n’a pas réussi à avoir un impact sur la Coupe ATP avec la Grèce, avant de perdre au troisième tour à Melbourne Park et de s’écraser lors de son premier match à l’Open de Rotterdam. Mais il a changé la donne à l’Open 13 de Marseille. Il s’agit de sa quatrième participation à l’événement, où il a reçu l’un des premiers jokers de sa carrière en 2017.

Il n’a pas réussi à gagner à ses débuts, voire à son retour en 2018, mais l’expérience de la compétition sur le circuit principal était clairement précieuse pour le Grec et lorsqu’il est revenu à Marseille en 2019, il l’a fait en tant que demi-finaliste du Grand Chelem. Et il s’est avéré plus que digne de ce titre, remportant le titre sans perdre un set pour sous-estimer ses titres de compétences en tant que l’un des phares du NextGen. En 2020, il a encore une fois impressionné, ne perdant pas un set en atteignant la finale.

Mais qu’est-ce qui a permis au jeune revolver de se remettre de son mauvais début de saison? Tsitsipas pense que cela est dû aux changements qu’il a faits dans son attitude envers le jeu, en particulier le côté mental de celui-ci.

“Je joue chaque point comme s’il était important, peu importe que ce soit 15-15, 30-0, c’est la même concentration, la même attention à chaque petit détail”, a-t-il déclaré, après la victoire sur Vasek. Pospisil en quart de finale. Le numéro 6 mondial a également parlé de ne pas se permettre de se sentir à l’aise et de rester concentré à tout moment. C’est une attitude qu’il a travaillé dur pour cultiver, avec Tsitsipas expliquant qu’il a des séances d’entraînement spéciales, où il essaie de jouer avec ce genre de concentration.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait incité à changer ses habitudes, il a répondu: «les quelques pertes précédentes que j’ai eues, je pense que c’est bien que je comprenne cela (ce qui les a causées). J’apprends de mes pertes et certaines de mes pertes sont très bonnes pour moi et saines ».

Alors que plus tôt dans la semaine, Tsitsipas avait déclaré qu’il se rendrait samedi au match de football de l’Olympique de Marseille contre Nantes, lors de la conférence de presse qui a suivi sa victoire en demi-finale, le Grec a admis que ce ne serait plus possible avec une finale contre Félix Auger-Aliassime pour se préparer à: “J’adorerais, mais tu sais que je dois être discipliné, garder mon emploi du temps, comme je l’ai fait jusqu’à présent”.

