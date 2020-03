L’Américaine Alison Riske n’est pas heureuse d’avoir été testée pendant une pandémie mondiale

Tennis – Alors que les tournois de tennis sont toujours suspendus sur le circuit ATP & WTA, les tests des athlètes sont toujours en cours. Mais au moins un ancien joueur n’est pas satisfait des tests de dépistage de drogue pendant l’état d’urgence aux États-Unis en raison de la pandémie de COVID-19.

La joueuse de tennis américaine Alison Riske a été testée le 14 mars selon les protocoles habituels des joueurs de tennis hors compétition. Cependant, cela n’a pas trop bien marché avec son mari et ancien joueur Stephen Amritraj, qui a tweeté: “ Pandémie mondiale, état d’urgence aux États-Unis et en Floride, visites suspendues, auto-isolement – comment tester à domicile un athlète après un autre en toute sécurité @usantidoping & @wada_ama? Suspendez et payez les personnes qui font les tests.

Reprendre lorsque le prochain événement sera confirmé. “Son point de vue a également été approuvé par une autre joueuse américaine, Nicole Gibbs, qui a dit au tweet d’Amritraj:” Oui exactement. C’est une violation de la santé enflammée à une époque où nous sommes encouragés à pratiquer la distanciation sociale.

D’une organisation «axée sur la santé». » Riske a été parmi les joueurs de tennis les plus testés de 2019 avec 28 tests (14 en compétition et 14 hors compétition).

