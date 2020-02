L’amour de Rafael Nadal pour le Real Madrid et le football

Rafael Nadal est peut-être l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, mais il aime aussi un autre sport. Le football était et reste très proche du cœur de l’Espagnol. Un sport qu’il suit avec ardeur et joue avec désinvolture quand il le peut.

Alors, comme nous le demandons à tout fan de football, quel club Rafa soutient-il? Pourquoi le Real Madrid bien sûr!

Rafael Nadal aime le Real Madrid

Enfant, Nadal aimait autant le football que le tennis. C’est aussi un très bon footballeur si vous ne l’avez pas vu jouer. Néanmoins, je suis heureux qu’il ait choisi de poursuivre le tennis comme carrière. Un sport individuel convient le mieux à Rafa. Nous avons également pu l’explorer beaucoup plus que d’être un joueur d’une équipe.

Jose Mourinho, l’un des managers les plus performants du football, a déclaré que Nadal aurait également fait un fantastique footballeur.

“Je suis content qu’il ne l’ait pas fait, mais je pense qu’il aurait aussi pu être un fantastique joueur de football.”

Son oncle, Miguel Nadal était un footballeur professionnel.

Non, il n’a pas joué pour le Real Madrid. En fait, il a joué pour leurs plus grands rivaux, le Football Club Barcelona et aussi pour l’équipe nationale espagnole.

Nadal adore le Real Madrid. C’est un fan qui est plongé dans le parcours du club de football. Vous le verrez au Santiago Bernabeu applaudir le club, quand il ne joue pas au tennis.

Les joueurs du Real Madrid sont même venus le rencontrer.

Rafael Nadal avec Cristiano Ronaldo et Raul

Son lien avec le football est si fort qu’il a célébré la victoire de sa nation en Coupe du monde 2010 avec l’équipe nationale espagnole dans les vestiaires.

Le Real Madrid a connu des temps inadéquats récemment, mais sa forme et ses convictions reprennent. L’année dernière, Nadal a été interrogé sur le club et sa forme. Il dit quelque chose dans le sens de ne pas être un expert mais juste un fan, puis continue en disant cela.

Vous obtenez un délicieux aperçu de la psyché de ce grand concurrent. Lisez-le.

“Je pense que c’est très difficile quand nous avons plusieurs mois de mauvaise dynamique, de changer radicalement. Madrid au début avait la dynamique négative de l’année précédente et les joueurs ont continué avec cette méfiance qui ne vous laisse pas jouer avec la liberté mentale de vous développer au mieux de vos capacités. “

«Mais maintenant, Madrid a atteint un niveau très élevé [and has been] illustrant ce que l’équipe est sur le point pendant deux mois. J’aime les regarder rejouer. »

Pas un expert, dit-il. Il pouvait pratiquement les coacher.